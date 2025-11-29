東京・丸の内の【明治生命館】がリニューアル。名建築カフェのスイーツやアフタヌーンティーに注目
皇居のお堀に向いた明治生命館が、１階と２階をリニューアル。新たに「明治安田CAFE 丸の内」をくわえ、25年11月22日（土）にオープンしました。昭和９年（1934年）に竣工したネオ・ルネサンス様式の建物は重厚かつ優雅。名建築のカフェではパフェやケーキ、アフタヌーンティーなどを用意します。
｜歴史を感じられる気品ある建物が見事
昭和の建物として初めて国の重要文化財に指定された明治生命館。設計は東京美術学校（現、東京芸術大学）の岡田信一郎教授が担当。地上８階地下２階の鉄骨鉄筋コンクリート作り。戦後はGHQに接収されるなど、歴史に彩られた建物です。
▲東京駅から徒歩約５分
外観は華麗なコリント式の柱が立ち並び、アカンサス模様の装飾などがほどこされた印象的な姿です。夜になるとライトアップされ、昼間とは異なる建築美を楽しめます。
▲２階の通路
スマホでQRを読み込むと、音声ガイドを聞きながら館内を巡ることができます。2階には竣工当時のままの執務室や会議室、応接室、電話交換室なども保存され、自由に見学ができます。
▲天井の作り込みも見事
中央にある天窓を取り囲むように天井は漆喰と石膏で構成。特徴的な八角形の中心には同じく石膏で作られた花飾りが施され、繊細なデザインは息をのむ美しさです。
▲大理石で作られた柱の装飾も優美です
館内の柱は古代ローマ時代に確立され、現代も制作される石造りの建築様式を採用。イタリア産の大理石で作られた柱は、吹き抜け部分は優しい意匠のイオニア式、2階回廊の壁側にある柱はシンプルなトスカナ式の装飾です。
▲応接室や食堂なども見学ができます
椅子がずらりと並ぶ食堂は、テレビドラマの会議室に出てくるような上質な雰囲気。細かな装飾が施された天井も見どころです。写真下は隣接する配膳用の小部屋で、木製の扉がついた小型のエレベーターで地下の厨房から料理を運び上げる仕組みです。
明治生命館 重要文化財 一般公開 開館時間：9:30〜19:00（最終入館は18:30）入場無料。休館日：月曜日（祝休日は開館し翌平日が休館） 12/31-1/3 および建物定期点検日
｜壮麗な建物で憩う特別なカフェ時間
１階の中央に誕生した「明治安田CAFE 丸の内」。コーヒーなどのドリンク類のほか、ケーキやアフタヌーンティーなどのスイーツを用意。さらにサンドイッチやハヤシライスなどのお食事もいただけます。
▲上質でゆったりとくつろげるカフェ
吹き抜けにはイオニア式の柱が26本も立ち並ぶ圧巻の風景。天井が高いので解放感も抜群です。
▲「モンブラン」￥1,200、「季節のパフェ」数量限定￥2,500
▲「和牛のハヤシライス」￥2,200
数量限定のアフタヌーンティーは3段重で運ばれます。一の重は和と洋を合わせた生スイーツ、二の重は焼き菓子がメイン。三の重はパテやサンドイッチなどのセイボリーの詰め合わせ。※ドリンク付（ノンアルコールシャンパンを除く）
▲アフタヌーンティーセット「お堀端の玉手箱」1名様￥5,800
▲不定期ですが、ピアノとバイオリンの生演奏も行われます
天井が高いため音の響きが空間に広がり臨場感満点。上質な建物の中で生演奏を聴きながら非日常のひと時を楽しめます。
明治安田CAFE丸の内 営業時間：10:30〜18:30（L.O.18:00） 休館日：月曜日・火曜日 12/31-1/3 および建物定期点検日
１階と２階をリニューアルした明治生命館。新たにオープンした「明治安田CAFE 丸の内」も注目です。92年目を迎えようとしている格調高い名建築の中で、100年目へと向かう時の流れを楽しんでみてくださいね。＜text＆photo：湯川カオル子 問：明治生命館 https://www.meijiyasuda.co.jp/profile/meiji-seimeikan/＞