奈月セナ、最新写真集『MADONNA』発売決定 先行イメージカット公開
女優・グラビアモデルとして活躍する奈月セナの最新写真集『奈月セナ写真集 MADONNA』が12月23日（火）に発売されることが決定した。
本作は2024年に制作された写真集『SILK of the MOON』と同様、写真家のTim Galloと共に制作。本作では奈月がさまざまな時代の「マドンナ像」に遊び心たっぷりに挑戦。“女性の魅力がどう進化してきたのか”というカルチャーの系譜そのものを、彼女の身体と表現力を通してたどっていく。
スタイリングやヘアスタイル、多種多様なメイクなど、全く異なるシチュエーションの写真が詰まっており、ページをめくるごとに彼女のセクシーさと表現力が立ち上がり、まるで一本の映画を観ているような一冊となっている。
発行元のイマジカインフォスのオンラインショップ・インフォスクエアでは、特典ポスター付きの限定版も販売。その中から100人には直筆サイン入りのポスターが届く。
さらに、発売記念イベントも実施決定。続報は奈月の公式Instagramなどで随時更新される。奈月セナ コメント
60〜90年代を彩ったミューズたちに魅せられて、彼女たちの放っていた“情熱”と“本能”を追いかけました。
時代を超えて輝く女性の姿を、わたしの中に映しています。
新しい自分を見つけるような撮影でした。
見てくれる人それぞれの中にも、きっと“あなたのMadonna”がいると思う。
この写真集が、その心に少しでも届いたらうれしいです。ぜひお手元に！
＜プロフィール＞
1996年5月30日岐阜県生まれ。A型。グラビアモデルとしてデビュー後、2024年映画「痴人の愛」の身体を張った演技で注目を集め、2025年日本テレビ系『そこから先は地獄』に出演するなど、女優としても活躍中。
グラビアは、美へ近づくほど普遍性を帯びていくと思います。
そしてグラビアという「カルチャー」を前へ進めるために、過去の美を受け取り、その呼吸をいまへつなぎ、現代のグラビアに新たな息づかいを戻したい。
その思いで本作を作りしました。
書名：奈月セナ写真集 MADONNA
発売日：2025年12月23日（火）
価格：4,400円（税込）
発行：イマジカインフォス
発売：主婦の友社
