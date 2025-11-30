女優・グラビアモデルとして活躍する奈月セナの最新写真集『奈月セナ写真集 MADONNA』が12月23日（火）に発売されることが決定した。

本作は2024年に制作された写真集『SILK of the MOON』と同様、写真家のTim Galloと共に制作。本作では奈月がさまざまな時代の「マドンナ像」に遊び心たっぷりに挑戦。“女性の魅力がどう進化してきたのか”というカルチャーの系譜そのものを、彼女の身体と表現力を通してたどっていく。

スタイリングやヘアスタイル、多種多様なメイクなど、全く異なるシチュエーションの写真が詰まっており、ページをめくるごとに彼女のセクシーさと表現力が立ち上がり、まるで一本の映画を観ているような一冊となっている。

発行元のイマジカインフォスのオンラインショップ・インフォスクエアでは、特典ポスター付きの限定版も販売。その中から100人には直筆サイン入りのポスターが届く。

さらに、発売記念イベントも実施決定。続報は奈月の公式Instagramなどで随時更新される。

奈月セナ コメント

60〜90年代を彩ったミューズたちに魅せられて、彼女たちの放っていた“情熱”と“本能”を追いかけました。

時代を超えて輝く女性の姿を、わたしの中に映しています。

新しい自分を見つけるような撮影でした。

見てくれる人それぞれの中にも、きっと“あなたのMadonna”がいると思う。

この写真集が、その心に少しでも届いたらうれしいです。ぜひお手元に！

＜プロフィール＞

1996年5月30日岐阜県生まれ。A型。グラビアモデルとしてデビュー後、2024年映画「痴人の愛」の身体を張った演技で注目を集め、2025年日本テレビ系『そこから先は地獄』に出演するなど、女優としても活躍中。

Tim Gallo コメント

グラビアは、美へ近づくほど普遍性を帯びていくと思います。

そしてグラビアという「カルチャー」を前へ進めるために、過去の美を受け取り、その呼吸をいまへつなぎ、現代のグラビアに新たな息づかいを戻したい。

その思いで本作を作りしました。

書誌情報

書名：奈月セナ写真集 MADONNA

発売日：2025年12月23日（火）

価格：4,400円（税込）

発行：イマジカインフォス

発売：主婦の友社

