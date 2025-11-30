第97回アカデミー賞で計10部門ノミネートされた映画『ウィキッド ふたりの魔女』。

全世界で大ヒットを記録したミュージカル超大作のBlu-rayは今年2025年の7月末に発売されたばかりですが、早くもお求めやすいセール価格で販売されています。

シング・アロング版も収録。数々の名曲を何度でも

映画『ウィキッド ふたりの魔女』のBlu-ray＆DVDセット、現在Amazonブラックフライデーセールの対象商品として、通常価格税込5,390円のところ50％オフの税込2,695円で販売中です。あまりのセールの早さに正直筆者も驚いたのですが、自分でも信じられないくらいボロボロ泣いて観た身として、かなり気になります。

ちなみにこちらのBlu-ray＆DVDセットですが、貴重な未公開シーンやメイキング映像に加えて、映画本編の歌詞に合わせて英語字幕が表示されるシング・アロング版も収録されているとのこと。「Defying Gravity」に関しては歌いながらまたボロボロと泣いてしまう自信しかありませんが…。

完結編となる映画『ウィキッド 永遠の約束』は、日本では2026年3月6日（金）に劇場公開予定のため、まだ前作を観ていない方や何度も見たい！という方は自分へのちょっと早いクリスマスプレゼントにいかがでしょうか？

