豪華任侠スターが共演する極道巨編シリーズ「日本統一」の第69弾が12月21日(日)にV☆パラダイスでTV初放送される。

「日本統一」は、本宮泰風と山口祥行が主演を務める作品で、2013年8月からスタートした。不良少年だった氷室蓮司(本宮)と田村悠人(山口)が日本極道界の頂点を目指すサクセスストーリーで、その理由は"日本から抗争をなくすため"という、それまでの任侠モノとは一線を画した内容となっている。

腕っぷしの強い氷室と田村は、地元・横浜でヤクザを解散に追い込んだが、それがきっかけとなり命を狙われることとなった。安西会の若頭・秋本(哀川翔)が2人を手引きし、大阪へと避難させる。大阪でもトラブルを起こしていた2人だったが、神戸が拠点の巨大組織・侠和会の川谷(小沢仁志)に認められ、侠和会傘下の組に入ることとなり、"日本統一"という野望に向けて動き始めた。

氷室はクールで知的なキャラクター。カリスマ性があり、仲間思いの性格だが、実はキレると誰よりもヤバいと言われている。一方、田村はけんかっ早く、すぐにカッとなる性格。しかし情に厚く、氷室に絶大な信頼を置いており、"蓮司のためなら死ねる"と思っているほど。

氷室と田村が出会った時の川谷は、初代侠和会の山崎組若頭だったが、現在は"三代目侠和会会長"として「侠和会」をまとめており、川谷の実子・坂口丈治も山粼組四代目組長を務めるほどに成長した。氷室も出世し、現在は侠和会若頭。田村も侠和会本部長三代目川谷組組長となっている。

神戸を本拠地に構える「侠和会」は、氷室と田村、そして山崎組の決死の戦いによって日本全国に領土を広げていった。そして関東にも拠点を作っていき、ついに首都・東京に進出するまでに勢力を拡大させていた。

侠和会と対立しているのが「丸神会」だが、「66」から侠和会、氷室や田村にとって厄介な人物が登場した。それは、丸神会岡田連合会長の岡田徹(松村雄基)だ。出所したばかりで血気盛んな岡田は、氷室と田村が京都で起こった争いごとで関東を離れていることを知ると、この機会に侠和会を潰そうと動き出した。「67」では、侠和会が参加に収めたはずの八誠会が代替わりすることとなったが、その跡目が岡田連合会の息のかかった人間だと知ると、氷室は絶縁処分を下し、侠和会と丸神会の直接対決へのカウントダウンが始まった。「68」では、八誠会の代替わりを行う盃の会場に氷室と田村が乗り込み、宣戦布告。侠和会と丸神会の間に緊張が走り、警察もこの状況を見過ごすわけにもいかず、監視の目もさらに厳しいものに。そんな中、川谷の妻・美南(飛鳥凛)が抗争に巻き込まれ、川谷、氷室、田村たちの目の前で銃弾を受けて命を落とすという悲劇が起こった。

■「日本統一69」は緊迫感が高まった状況から始まる

本宮泰風&山口祥行主演の「日本統一69」ではまた新たな局面を迎えることになる (C)2025スターコーポレーション21

「69」は、そんな緊張感、緊迫感が高まった状況から始まる。侠和会の会長・川谷の妻とはいえ、一般人である美南を巻き込んだことで、侠和会全員の怒りが頂点に達した。氷室は「総攻撃だ」と旗を振って先頭に立とうとしたが、川谷はそれを制し、報復を禁じることを命じた。侠和会のみんなが"姐さん"と呼んで慕っていた美南を、氷室は大きな会場で華やかに送り出そうと考えたが、それも川谷は反対。川谷だけのひっそりとした送り出しを望んだ。それは川谷が"会長"として、侠和会のことを考えた上でのこと。その意を汲み取って、氷室たちは川谷の言葉に従った。丸神会のほうも、美南を撃った源治らを波紋にしたが、岡田がすんなりと引き下がるわけがなく、また新たな悲劇が起こることになってしまった...。

関東近郊からジワジワと勢力を首都・東京に向けてきた氷室たち。肝心な時期に起こった悲劇とハプニングで、また1つ試練を与えられた感じとなった。美南が亡くなったことで、氷室たちが熱くなり、川谷の言葉で一旦冷静になったが、立て続けに起こった悲劇によって氷室の怒りの炎が燃え上がった。氷室も田村も、怒りを抑えたり、大きな感情の起伏が見られる回となっているが、それぞれ若頭、本部長としての役割をしっかりと果たしている姿を見ることができる。

「69」は、氷室＆田村ら侠和会と丸神会岡田連合の決戦前夜的なエピソード。大きな"悲しみ"の反動で、大きな怒りが生まれた。今後の熱い展開が予想できる重要回となっているので、ぜひチェックしてもらいたい。

文＝田中隆信

放送情報

日本統一69

放送日時：2025年12月21日(日)21:00〜、12月22日(月)19:30〜ほか

チャンネル：V☆パラダイス(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合がございます

出演：本宮泰風 山口祥行 中野英雄 寺島進 菅田俊 小沢仁志

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ