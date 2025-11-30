犬の『過食症』とは

犬の『過食症』とは、名前の通り必要以上に食べ物を食べすぎてしまう症状です。適量を与えているはずなのに「もっと、もっと」と欲しがり、執拗な執着心をみせる犬もいます。

しかし、愛犬が求めるままにご飯を与えてしまうと、肥満になったり、慢性的に消化不良を引き起こすなどのリスクが懸念されます。

健康に悪影響を与えてしまうので、過食気味になっている場合は飼い主がしっかり食事管理を徹底し、コントロールしてあげましょう。

犬が『過食症』になっているサイン４選

「うちの子、過食症かも？」と少しでも疑ったら、以下のサインを見せていないかチェックしてみましょう。

1.適量を与えているのにご飯をねだる

適量のご飯を与えているのに、食べた後も「もっと、もっと！」とねだる様子は見せませんか。犬は生きていくために食事を重要視する傾向があるため、「もっと欲しいな」とねだる姿は珍しくありません。

しかし、ねだる時に吠えたり暴れたりといった問題行動を起こす場合は、食べ物に対する執着が異常に強くなっているサインなので気をつけてください。

2.食べ物を前にすると強い執着心をみせる

食べ物を前にすると、強い執着心をみせる場合も注意が必要です。

通常、食べ物を前にしても飼い主の指示に従うことができたり、落ち着いて待つことができます。しかし、過食症の犬は食べ物を前にすると落ち着きがなくなり、飛びついたり吠えたり、時には「早くちょうだい！」と噛み付いたりと問題行動を起こすこともあるのです。

このように、あまりにも強い執着心をみせる場合は、過食症に足を踏み入れている恐れがあるので気をつけましょう。

3.ご飯後も落ち着きなく食べ物を探し回る

しっかり適量のご飯を食べた後、ねだるだけでなくウロウロと部屋の中を歩きまわり、何かを探すような様子をみせていませんか。これは、過食症の犬に見られる行動の1つで、食べられるものを探しているサインです。

犬によっては「食べる」という行為そのものに執着するあまり、食べ物ではない口に入る小さなものなどを誤飲してしまう危険もあります。非常に危険なので、床やテーブルの上はきれいに整理整頓し、誤飲事故を起こさないよう対策してください。

4.水を大量に飲み、おしっこを大量にする

過食症の犬によく見られる症状として『多飲多尿』があります。これは、食べ物を食べすぎているあまり体が多くの水分を欲しており、水を必要以上に摂取してしまう症状です。

水を多く摂取するため、おしっこの量も増え、排泄回数が増えます。しかし、摂取した水分量が多いため、おしっこの色が無色透明に近い、という特徴もあります。

犬がご飯を執拗に欲しがるときにすべき正しい対応

過食症気味な犬がご飯を欲しがるときは、基本的に決められているご飯の時間でなければ応えずに無視してください。

この場合、問題行動を起こす可能性もあるので、要求吠えには無視を、その他の問題行動には部屋の中を整頓するなどして、無視しても大丈夫な環境を整えて対応しましょう。

また、過食症の犬には以下の対応も効果が見込めます。

ご飯の１回の量を減らして回数を増やす 早食い防止用の食器を使う ドライフードをふやかしたりウェットフードに切り替えたりする 退屈からご飯を欲しがる場合は遊びや運動で気を紛らわす

あまりにも過食症状が改善されない場合は、別の病気が原因の可能性も疑われます。速やかに動物病院へ相談し、必要な診察や検査を受けてください。

まとめ

過食症は、どの犬にも起こりうる症状です。「うちの子、少し過食症気味かも」と思ったら、最後に紹介した対応方法を参考に、適切な量のご飯を与えるよう管理しましょう。状態によっては、動物病院へ相談することも検討してください。

(獣医師監修：葛野宗)