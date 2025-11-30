おやつを待っている秋田犬さんたち。上手な『伏せ』をしながら、並んで待ってもらった結果…にじりよってくる『圧が半端じゃない光景』は記事執筆時点で9.2万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。

Xアカウント『@kodomo4dog5』に投稿されたのは、4頭の秋田犬さんたちのお姿。

飼い主さんが持っているおやつ目当てで集まってきた秋田犬さんたちに『伏せ』をしてもらったら…迫力満点な可愛い光景を捉えることに成功したのだといいます。

『にじりよってくる圧が半端ない光景』が話題

お行儀よく並んで伏せをする秋田犬さんたち。

決しておやつから視線を外さず、お行儀よく伏せをしながらも、早くおやつを食べたい、取られるわけにはいかない…そんな気持ちから、ほふく前進でにじりよってきたのだそう。

静止画にも関わらず、ジリジリとにじりよってきていることが伝わってくるその迫力満点な微笑ましい光景は多くのフォロワーをほっこり和ませ、笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「パパさん直伝のほふく前進ですか」「みんな可愛い」「オヤツへの圧がすごい」「ほふく前進上手」「持ってるおやつを全てばら撒けと言わんばかりの圧」など多くのコメントが寄せられています。

大迫力！秋田犬一家の日常が大人気

秋田犬「こゆき」さんと「だいち」くん、そしてその間に誕生した「クルミ」ちゃん「カナ」ちゃん「こうたろう」くん、秋田犬一家。娘さんや息子さんたちとの相思相愛な関係性や、迫力満点なお出迎えやお散歩の光景が大人気なのです。

それぞれ個性溢れる秋田犬一家が見せてくれるもふもふと愛情に溢れるその日常は、秋田犬の魅力を余すこと無く発信しており、多くの人々に笑顔を届け続けています。

