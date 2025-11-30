小さな赤ちゃん犬をお家に迎えたら、数年後には思った以上に大きく育っていて…？ワンコのビフォーアフターが反響を呼び、投稿は記事執筆時点で67万4000回再生を突破。「可愛すぎる」「今も天使」「うちの子もでかく育ちました」といった声が寄せられています。

手のひらサイズの赤ちゃん犬

Instagramアカウント「yoko_fueki56」に投稿されたのは、ミニチュアシュナウザーの「もなか」ちゃんのビフォーアフターです。飼い主さんと出会った頃のもなかちゃんは、手のひらサイズの赤ちゃん犬でした。

その小さくて愛くるしい姿は天使のようで、飼い主さんは一瞬でメロメロになってしまったそう。ところがたっぷり愛情を注いで育てるうちに、もなかちゃんはどんどん大きくなっていって…？

思っていた以上に成長！

お迎えから数年が経ち、現在は5歳になっているもなかちゃん。なんと体重は8kgを突破し、ミニシュナならぬデカシュナへと成長を遂げているそう。そのダイナマイトボディは小型犬とは思えないほど迫力があって、赤ちゃんの頃とは別の犬のようです…！

また小さい頃のもなかちゃんはあどけないお顔をしていましたが、今はお顔立ちも大人っぽくなっているとか。時には悪い顔でガンを飛ばすようにじっと見てきて、「何だよ、その目」と飼い主さんがたじろいでしまうこともあるそう。

体格だけでなく、顔つきまで貫禄たっぷりになったもなかちゃん。その変貌ぶりが面白くて、思わず笑ってしまいます。

大きくなった理由は？

もなかちゃんが想像以上に大きくなったのは、食べることが大好きだからなのだそう。弟分である男の子がおやつをあげる前に芸をさせようとしたら「早くちょうだい！」と急かしたり、男の子のおやつを盗み食いしようとしたり、日頃から食べ物への執着が強いというもなかちゃん。食いしん坊すぎるところも、可愛くて憎めませんね！

たくさん食べてたくさん愛されて、大きく育ったもなかちゃん。その尊い姿は、多くの人に笑顔を届けてくれることとなりました。

この投稿には「大きな天使。かわいいです！」「愛情たっぷり」「ウチも手のひらサイズだったのに9.2kgになっちゃいましたｗ」「うちの子15キロオーバー」といったコメントが寄せられています。

もなかちゃんの貫禄たっぷりで可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「yoko_fueki56」をチェックしてくださいね。

