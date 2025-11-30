JRバス関東と小湊鐵道、「ゆめぐり千葉号」を12月3日開設
ジェイアールバス関東と小湊鐵道は、高速バス路線「ゆめぐり千葉号」を12月3日に開設する。
白子車庫・茂原駅・千葉駅と渋川駅・伊⾹保温泉・草津温泉を結ぶ路線で、アライアンス契約に基づき、小湊鐵道がトイレ付きのJRバスカラーの車両で運行する。ジェイアールバス関東はノウハウや販売企画などを提供する。
片道運賃は車内精算運賃が大人4,400円〜5,600円。車内精算運賃を上限に季節運賃を設定する。乗車券は「高速バスネット」で販売する。
白子車庫（06：50）〜茂原駅南口（07：20）〜長南駐車場（07：35）〜千葉駅（08；30）〜高坂SA／休憩（10：10／10：30）〜渋川駅（11：15）〜伊香保温泉（見晴下）（11：30）〜伊香保石段街（11：33）〜長野原草津口駅（12：33）〜JRバス長野原支店前（12：36）〜草津温泉バスターミナル（12：57）
草津温泉バスターミナル（14：15）〜JRバス長野原支店前（14：36）〜長野原草津口駅（14：39）〜伊香保石段街（15：39）〜伊香保温泉（見晴下）（15：42）〜渋川駅（15：57）〜高坂SA／休憩（16：42／17：02）〜千葉駅（18：42）〜長南駐車場（19：27）〜茂原駅南口（19：42）〜白子車庫（20：12）