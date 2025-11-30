±Ç²è¡Ø¶âÈ±¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤Î´äÅÄ¹äÅµ¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÂé¸ïÌ£¤ò¸ì¤ë
´äÅÄ¹äÅµ¤µ¤ó¤¬¡¢±éµ»¤Î¿·¶ÃÏ¤ËÄ©Àï¡£»î¹Ôºø¸í¤·¤ÆÄ©¤ó¤À±Ç²è¡Ø¶âÈ±¡Ù¤Ç¡¢¡È¥¤¥¿¤¤¡É¶µ»Õ¤ò±é¤¸¤¿´äÅÄ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Þ²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤ë¡¢ÇÐÍ¥¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ÎÂé¸ïÌ£¤È¤Ï¡©
¤ª¤¸¤µ¤ó¤È¼«¾Î¤¹¤ì¤Ð³Ú¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥Ô¥Á¥Ô¥Á¤Ç¤¤¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë
±Ç²è¡Ø¶âÈ±¡Ù¤Ç¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¤ì¤Ê¤¤Ãæ³Ø¹»¶µ»Õ¤ò±é¤¸¤¿´äÅÄ¹äÅµ¤µ¤ó¡£
¡ÖµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬±é¤¸¤ë»ÔÀî¤È¤¤¤¦Ìò¤Ë¸«¤»¾ì¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶»¤¬¹âÌÄ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤É¤Î¥·¡¼¥ó¤â¡ÈÏÓ»î¤·¡É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¤ä¤ê¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ëÌò¤ò¡¢¤É¤¦ÎÁÍý¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
»ÔÀî¤È¤¤¤¦Ìò¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î´äÅÄ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¡¢¿È¶á¤Ç¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¤¤½¤¦¤ÊÌòÊÁ¤À¡£
¡Ö¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¤¤½¤¦¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÌòºî¤ê¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£´Ö¤Î¤È¤êÊý¤È¤«¡¢¼ª¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Î²»¤Ë¤âµ¤¤ò¸¯¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÏÃ¤·¸ýÄ´¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥ê¥ÕÎÌ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢É½¸þ¤¤Ï¤Ò¤ç¤¦¤Ò¤ç¤¦¤È¤·¤¿´é¤ò¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¼Â¤Ï¡¢¤ª¼Çµï¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Ï¡¢·ÈÂÓ¤Ç¥»¥ê¥Õ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¶çÆÉÅÀ¤Ê¤¯Ãý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Í£°ì¤Î±é½Ð¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¾Ð¤¤¤Î´Î¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
´äÅÄ¤µ¤ó¤¬¤ª¼Çµï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢º£¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë´¶³Ð¤òÄÏ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢2019Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¤Îº¢¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡Ø¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¼Çµï¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤ÎµÍ¤áÊý¤È¤«¡¢¥»¥ê¥Õ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤ÎÃý¤êÊý¤Ã¤Æ¡¢¤±¤Ã¤³¤¦»×¤Ã¤Æ¤ë¤è¤êÁá¸ý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ò¡¢±éµ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢²¿¤â¹Í¤¨¤Ê¤¤¤Ç¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÃý¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤â¤³¤Îº¢¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ï°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤ÈÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±é½Ð²È¤«¤é¤Î»ØÆ³¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Îº¢¤«¤é¼Çµï¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
Åù¿ÈÂç¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ë¤Ï¡¢¶¦±é¼Ô¤È¤Î¸ÆµÛ¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö»ÔÀî¤ÎÍ§¿ÍÌò¤ÎÅÄÂ¼·òÂÀÏº¤µ¤ó¤È¤Î¥·¡¼¥ó¤Ïµ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¼Çµï¤È¡¢ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤Î¼Çµï¤¬¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥º¥ë¤Î¥Ô¡¼¥¹¤¬¥Ô¥¿¥Ã¤È¥Ï¥Þ¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢ÃÊ¼è¤ê¤â¤Û¤È¤ó¤É¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢1²ó¥Æ¥¹¥È¤ò¤·¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËËÜÈÖ¤Ç¤·¤¿¡£ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤È¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢2Æü¤«3Æü¤¯¤é¤¤¤Ç»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æó¿Í¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¤Ê¥»¥ê¥ÕÎÌ¤Ç¡¢¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢°ì²ó¡¢¥«¥á¥é¤ò²ó¤·»Ï¤á¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÂ³¤±¤Æ¥«¥Ã¥È¤Þ¤Ç±éµ»¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉñÂæ¤Ç±éµ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡×
ÉáÃÊ¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë´äÅÄ¤µ¤ó¤Ë¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÉáÄÌ¤¹¤®¤ë»ÔÀî¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ä¡¢¶¦´¶¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÆ±À¤Âå¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¶¦´¶¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥»¥ê¥Õ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÁ°¡¢¸åÇÚ¤ÈÃý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢ËÍ¤¬¡È¥ê¥¢½¼¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é¸åÇÚ¤«¤é¡¢¡Ø¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¡¢º£¤É¤Ã¯¤â»È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¶½Ì£¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤ËÏÃ¤·»Ï¤á¤Æ¡¢ÃåÃÏ¤¬åºÎï¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤â»ÔÀî¤Ë»÷¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾ð¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
»ÔÀî¤Ï¡¢¶µ»Õ¤È¤·¤ÆÃæ³ØÀ¸¤È¤â¸þ¤¹ç¤¦¤¬¡¢´äÅÄ¤µ¤ó¼«¿È¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÃæ³Ø¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¿§µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡¢¹»Â§¤â¤æ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢À©Éþ¤òÃåÊø¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢È±¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¿§¤Ë¤·¤Æ¤â¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¹»Â§¤òµç¶þ¤Ë»×¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
´äÅÄ¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤ë¡£Á°²ó¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¡ÈÇÏ¼ÖÇÏ¥»¥¯¥·¡¼¡É¤È¤âÎã¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢Í¶ÏÇ¤ËÉé¤±¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤Ê¤¤ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶Ú¥È¥ì¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Èè¤ì¤¿¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¡¢1²óµÙ¤à¤È¡¢1½µ´ÖËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢È¾Ç¯¸å¤Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ä¤ê»Ï¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤è¡×
»ÔÀî¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ò¡È¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤È¼«¾Î¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÀäÂÐ¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é10Ç¯¸å¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¸À¤Ã¤¿¤é³Ú¤À¤«¤é¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤é¡¢Á´Éô¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂÕ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡£º£¤Î¤È¤³¤í¤Ï¥Ô¥Á¥Ô¥Á¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ¯¤Ç¡È¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤½¤ì¤òÌÈºáÉä¤Ë¤·¤Æ¤ë¤È¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¡¢ÍèÇ¯¤Ë¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡×
ÇÐÍ¥¤È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤âÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿´äÅÄ¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¤½¤Î°ã¤¤¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤¤¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤È¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¸½¼Â¤ÈÍýÁÛ¤Î´Ö¤Ë¤¤¤Æ¡¢³ëÆ£¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤ÏÂç³ØÂ´¶È¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ÔÀî¤ß¤¿¤¤¤ÊÉáÄÌ¤Î´¶³Ð¤â»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢»Å»ö¤È¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤Ï¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤µ¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤Þ¤À¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¡¢µÙ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤«¤Ã¤³°¤¤¤È¤³¤í¤Ã¤ÆÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤«¤Ã¤³°¤¤¤È¤³¤í¤ò±£¤·Â³¤±¤ë¤ÈÈè¤ì¤ë¤·¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¤â¤Ç¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤ÀÇÐÍ¥¤Î»Å»ö¤Ï¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÇÐÍ¥¤Ï¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¥»¥ê¥Õ¤òÈ¿çí¤·¤ÆÂÎ¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¼ì¤Ê»Å»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤Û¤«¤ÎÉ½¸½¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤¬ÇÐÍ¥¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Êµ¬ÌÏ¤ÎºîÉÊ¤Ç¤âÆ±¤¸¤À¤±ÂçÊÑ¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Æ¬¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬Âé¸ïÌ£¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×´äÅÄ¹äÅµ
¤¤¤ï¤¿¡¦¤¿¤«¤Î¤ê¡¡1989Ç¯3·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£ºÇ¿·¼ç±é±Ç²è¡Ø¶âÈ±¡Ù¤¬¸ø³«Ãæ¡£
