　DAZNは、12月に配信するJリーグやプロ野球などの注目コンテンツを発表した。本稿では、配信予定のコンテンツからピックアップしてご紹介する。

Jリーグ

　最終節を迎えるJ1は、残り2試合時点で鹿島アントラーズと柏レイソルが勝ち点差1の大接戦。DAZNでは複数画面で試合を視聴できる「J1ZONE」で熱戦を楽しめる。また、シーズン終了後に開催される昇格プレーオフもライブ配信する。

配信スケジュール 明治安田J1リーグ 最終節 12月6日 鹿島アントラーズ vs 横浜F・マリノス　14時キックオフ 柏レイソル vs FC町田ゼルビア　14時キックオフ 明治安田J1＆J2昇格プレーオフ 12月7日 J1昇格PO準決勝 　J2リーグ3位 vs J2リーグ6位＜A＞　未定 　J2リーグ4位 vs J2リーグ5位＜B＞　未定 J2昇格PO準決勝 　J3リーグ3位 vs J3リーグ6位＜C＞　未定 　J3リーグ4位 vs J3リーグ5位＜D＞　未定 12月14日 J1昇格PO決勝：Aの勝者 vs Bの勝者　未定 J2昇格PO決勝：Cの勝者 vs Dの勝者　未定

プロ野球

　日本・台湾・オーストラリアで開催されているウインターリーグをライブ配信中。オーストラリアン・ベースボールリーグには、プロ2年目で一軍定着を目指す読売ジャイアンツの石塚裕惺選手、荒巻悠選手らが参戦している。

　台湾でおこなわれているアジアベースボールリーグには、オリックス・バファローズの2024年のドラフト1位・麦谷祐介選手をはじめ28人が参戦。日本のジャパンウインターリーグには読売ジャイアンツの赤星優志選手が参加している。

2026年1月18日まで（配信中） オーストラリアン・ベースボールリーグ 12月7日まで（配信中） アジアウインターベースボールリーグ 12月18日まで（配信中） ジャパンウインターリーグ

高校バスケ

　「SoftBank ウインターカップ2025 令和7年度第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会」が12月23日に開幕する。男女120チームが7日間にわたって繰り広げる激戦を配信する。夏のインターハイでは、男子は鳥取城北高校が初優勝、女子は桜花学園高校が4年ぶり26回目の優勝を果たした。

配信カード SoftBank ウインターカップ2025 12月23日 男子1回戦、女子1回戦 12月24日 女子2回戦 12月25日 男子2回戦、女子3回戦 12月26日 男子3回戦、女子準々決勝 12月27日 男子準々決勝、女子準決勝 12月28日 男子準決勝、女子決勝 12月29日 男子決勝

無料ライブ配信「DAZN Freemium」

　Freemiumプランでは、一部のコンテンツを無料で楽しむことができる。

12月の対象コンテンツ（予定） 欧州サッカー　ポルトガルリーグ 12月1日 スポルティングCP vs エストレラ オリジナルコンテンツ　やべっちスタジアム 12月1日・8日

オリジナルコンテンツ

週刊！フユプロ～冬のプロ野球徹底ガイド～

　プロ野球のオフシーズン情報など、さまざまな話題を提供。ゲストにプロ野球OBを迎え、オフの話題を深堀りする様子を生配信する。FanZone機能で出演者への質問やアンケートを実施する。毎週木曜19時配信。

内田篤人のFOOTBALL TIME

　12月4日の＃260では、JFLのヴェルスパ大分に所属する金崎夢生選手がゲスト出演。古巣・鹿島アントラーズの最終戦などを含めてトークを繰り広げる。

　11日の#261では引退試合を控える興梠慎三氏が登場し、2025年のJリーグを振り返る。18日の＃262では、Jリーグアウォーズ会場に集まった選手へのインタビューを収める。毎週木曜配信。

もりちゃんずコロシアム

　サッカーのプレー経験はないものの、サッカー愛に溢れるお笑い芸人・見取り図の盛山晋太郎がMCを務めるサッカーバラエティ。＃18では安田理大氏、柏木陽介氏がゲスト出演し、サポーターが選ぶ「嫌だった選手大賞2025」と「もりコロランキング」を配信する。

THE ANNOUNCER～スポーツ実況者オーディション～

　未来のスポーツ実況者を探すオーディションに完全密着。クライマックスとなる＃6では、最後の実戦選考に残った7人がジャパンウインターリーグの一人実況に挑戦。勝ち抜いた3人から、＃7ではグランプリを発表。来シーズンのNPB実況の権利を得るのは誰なのか。＃6は12月20日、＃7は27日配信。

GIANTS ―INSIDE-2025

　独自映像で送るドキュメンタリー。＃4では読売ジャイアンツの2025年シーズンを振り返る。チームの主軸・岡本和真選手の離脱、エース・戸郷翔征投手の不振などのなかでも、若手の成長もあった今季。また、苦しい状況の中でチームをクライマックスシリーズ出場へ導いた阿部慎之助監督の采配など、戦いの裏側を収める。番組後半では、丸佳浩、岸田行倫、リチャード、泉口友汰の4選手による座談会も配信する。12月5日配信。