DAZNは、12月に配信するJリーグやプロ野球などの注目コンテンツを発表した。本稿では、配信予定のコンテンツからピックアップしてご紹介する。

Jリーグ

最終節を迎えるJ1は、残り2試合時点で鹿島アントラーズと柏レイソルが勝ち点差1の大接戦。DAZNでは複数画面で試合を視聴できる「J1ZONE」で熱戦を楽しめる。また、シーズン終了後に開催される昇格プレーオフもライブ配信する。

プロ野球

配信スケジュール 明治安田J1リーグ 最終節 12月6日 鹿島アントラーズ vs 横浜F・マリノス 14時キックオフ 柏レイソル vs FC町田ゼルビア 14時キックオフ 明治安田J1＆J2昇格プレーオフ 12月7日 J1昇格PO準決勝 J2リーグ3位 vs J2リーグ6位＜A＞ 未定 J2リーグ4位 vs J2リーグ5位＜B＞ 未定 J2昇格PO準決勝 J3リーグ3位 vs J3リーグ6位＜C＞ 未定 J3リーグ4位 vs J3リーグ5位＜D＞ 未定 12月14日 J1昇格PO決勝：Aの勝者 vs Bの勝者 未定 J2昇格PO決勝：Cの勝者 vs Dの勝者 未定

日本・台湾・オーストラリアで開催されているウインターリーグをライブ配信中。オーストラリアン・ベースボールリーグには、プロ2年目で一軍定着を目指す読売ジャイアンツの石塚裕惺選手、荒巻悠選手らが参戦している。

台湾でおこなわれているアジアベースボールリーグには、オリックス・バファローズの2024年のドラフト1位・麦谷祐介選手をはじめ28人が参戦。日本のジャパンウインターリーグには読売ジャイアンツの赤星優志選手が参加している。

高校バスケ

2026年1月18日まで（配信中） オーストラリアン・ベースボールリーグ 12月7日まで（配信中） アジアウインターベースボールリーグ 12月18日まで（配信中） ジャパンウインターリーグ

「SoftBank ウインターカップ2025 令和7年度第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会」が12月23日に開幕する。男女120チームが7日間にわたって繰り広げる激戦を配信する。夏のインターハイでは、男子は鳥取城北高校が初優勝、女子は桜花学園高校が4年ぶり26回目の優勝を果たした。

無料ライブ配信「DAZN Freemium」

配信カード SoftBank ウインターカップ2025 12月23日 男子1回戦、女子1回戦 12月24日 女子2回戦 12月25日 男子2回戦、女子3回戦 12月26日 男子3回戦、女子準々決勝 12月27日 男子準々決勝、女子準決勝 12月28日 男子準決勝、女子決勝 12月29日 男子決勝

Freemiumプランでは、一部のコンテンツを無料で楽しむことができる。

オリジナルコンテンツ

週刊！フユプロ～冬のプロ野球徹底ガイド～

12月の対象コンテンツ（予定） 欧州サッカー ポルトガルリーグ 12月1日 スポルティングCP vs エストレラ オリジナルコンテンツ やべっちスタジアム 12月1日・8日

プロ野球のオフシーズン情報など、さまざまな話題を提供。ゲストにプロ野球OBを迎え、オフの話題を深堀りする様子を生配信する。FanZone機能で出演者への質問やアンケートを実施する。毎週木曜19時配信。

内田篤人のFOOTBALL TIME

12月4日の＃260では、JFLのヴェルスパ大分に所属する金崎夢生選手がゲスト出演。古巣・鹿島アントラーズの最終戦などを含めてトークを繰り広げる。

11日の#261では引退試合を控える興梠慎三氏が登場し、2025年のJリーグを振り返る。18日の＃262では、Jリーグアウォーズ会場に集まった選手へのインタビューを収める。毎週木曜配信。

もりちゃんずコロシアム

サッカーのプレー経験はないものの、サッカー愛に溢れるお笑い芸人・見取り図の盛山晋太郎がMCを務めるサッカーバラエティ。＃18では安田理大氏、柏木陽介氏がゲスト出演し、サポーターが選ぶ「嫌だった選手大賞2025」と「もりコロランキング」を配信する。

THE ANNOUNCER～スポーツ実況者オーディション～

未来のスポーツ実況者を探すオーディションに完全密着。クライマックスとなる＃6では、最後の実戦選考に残った7人がジャパンウインターリーグの一人実況に挑戦。勝ち抜いた3人から、＃7ではグランプリを発表。来シーズンのNPB実況の権利を得るのは誰なのか。＃6は12月20日、＃7は27日配信。

GIANTS ―INSIDE-2025

独自映像で送るドキュメンタリー。＃4では読売ジャイアンツの2025年シーズンを振り返る。チームの主軸・岡本和真選手の離脱、エース・戸郷翔征投手の不振などのなかでも、若手の成長もあった今季。また、苦しい状況の中でチームをクライマックスシリーズ出場へ導いた阿部慎之助監督の采配など、戦いの裏側を収める。番組後半では、丸佳浩、岸田行倫、リチャード、泉口友汰の4選手による座談会も配信する。12月5日配信。