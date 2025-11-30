朝ドラ『ばけばけ』に出演するイケメンだと思う男性俳優ランキング！ 2位「板垣李光人」、堂々1位は？
All About ニュース編集部は11月5〜6日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「朝ドラ『ばけばけ』出演俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「『ばけばけ』に出演するイケメンだと思う男性俳優」ランキングを紹介します。
【6位までのランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、板垣李光人さんです。
現在23歳の板垣さんは、2012年に俳優デビュー。今をときめくイケメン俳優で、『ばけばけ』では雨清水家の三男・雨清水三之丞を演じています。三之丞は純粋なお坊ちゃんでありながら突然家督を継ぐことになり、葛藤や苦悩を抱えながら奔走していきます。
アンケート回答者からは、「端正な顔立ちと透明感のあるルックスです。華奢ながらも存在感があり、画面に映るだけで視線を引きつけます」（50代男性／千葉県）、「中性的で幻想的な雰囲気が作品の世界観にぴったりでした。目の表情が印象的で、ミステリアスなのに温かみのある独特の美しさがあると思います」（30代女性／秋田県）、「凛とした美しさと中性的な雰囲気を併せ持っており、どの角度から見ても絵になると思ったから」（20代女性／長崎県）などの声が集まりました。
1位に輝いたのは、吉沢亮さんでした。
現在31歳の吉沢さんは、端正な顔立ちと透き通るようなまなざしが魅力。ファンからは「国宝級イケメン」としても高い人気を集めています。『ばけばけ』では英語教師の錦織友一を熱演。錦織は松江随一の秀才で、主人公の松野トキと奇妙な縁から関わりを深めていきます。
アンケート回答では、「国宝級イケメンと言われているだけあって、若い頃もイケてたが、年齢を重ねて色気が出てきた」（50代男性／沖縄県）、「顔もかっこいいしスタイルもとてもいいし、何より演技がとても上手だから」（20代女性／福島県）、「整った顔立ちと、年齢を重ねても衰えない端正なルックスが魅力的だからです。現代的なイケメンの要素を持ちながらも、時代劇の役柄にも違和感なく溶け込むことができる、稀有な美しさを持っていると思います」（30代男性／東京都）などの理由があがりました。※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
