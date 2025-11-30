今年でデビュー25周年を迎え、初の書籍『ひとりじゃないから』も発売した歌手のAIさん。プライベートでは2児の母として、同じくアーティストの夫・HIRØさんとともに、“家族というチーム”を築いていますが、コミュニケーションが多いことでときにはぶつかり合うこともあるそうで── 。

【写真】「コワモテだけど最高の笑顔」パパの57歳の誕生日を祝うAIさん一家 ほか（6枚目/全8枚）

何度も偶然出くわすうちに気になり始めて

── 2014年にロックシンガーのHIRØさんとご結婚されました。どんな馴れだったんですか？

AIさん：Zeebraさんのラジオの最終回で会ったのが最初です。夫はZeebraさんとは昔から友達だったみたいで。最初はすれ違っただけだったんですが、雑誌で彼の連載をたまたま見ていたから、顔は知っていて、「ああ、あの人か」って、後で気づきました。「どこかで見たことあるな」と思ったくらいで、最初はお互い全然興味ない感じだったと思います。その後、私の曲のリリースパーティがあって、そのときに共通の知り合いにお互いを紹介されました。

夫のHIRØさんとは14歳の歳の差婚

ただ、それからというもの、やたらとバッタリ出くわすんですよ。クラブの前とか、道端とか、車で横を通ったりとか。私は当時、同じように音楽をやっている、同世代の男の仲間たちとつるんで遊んでいたから、夫は、私もそのうちのひとりだと思っていたと思います。でもね、そうやって何回も顔を合わせているうちに、妙に気になってきて。「今度一緒に飲みましょう」「ぜひ！」とか言い合っていたのに、なかなか実現しなかったから、ますます気になって「しゃべりたいな」と思うようになって。

彼は、仲間とは全然別のタイプなんですよ。見てくれはワイルドなのに、言動がすごくていねいな人で。大人だし。そこにも惹かれました。

── その後、すぐにふたりで会うようになったのでしょうか？

AIさん：いや、ふたりきりで会ったのは、だいぶ後でしたね。しかも、初めて一緒にクラブで飲んだとき、彼は別れた彼女のことがまだ好きで。「好きな人いるんだなぁ」と思ったのが最初です（笑）。

でも、「そういうこともはっきり言えるんだな。この人、ちゃんとしてるな、いいな」と思いました。まあたぶん、私のことは好きじゃないんだろうなとは思ったけど、電話番号を交換して。そうしたらその後、なんとなく毎日電話するようになったんです。それでふたりでご飯食べに行って…という感じで、おつき合いがスタートしました。

家事に追われているときにかぎって「ママー！」って

── その後ご結婚され、2児の母になられます。Instagramでも家族仲がいい様子が伝わってきますね。HIRØさんの57歳のバースデーの際の投稿で「これからもケンカしても超えていこう！年取って行くたび仲直りを早めにしていこうw ケンカしてもどーせ一緒にいるんだから！」と書かれていたのが印象的でした。普段から夫婦のコミュニケーションは多いですか？

AIさん：そうですね。いろいろしゃべりますね。コミュニケーションが多すぎるせいで、ものすごいケンカになったりもするんですけど。

お子さんふたりは小学生。弁当作りに励む日々だそう

── どういう理由でケンカするんですか？

AIさん：振り返れば、どうでもいいようなことですね。たとえば、声のトーンとか。「え、どうしたの？」「なにが？普通じゃん」「なんでそんな言い方なんだよ？」「はぁ？」とかいって。で、だんだんエスカレートしていって、最後はもう「てめえ！」「この野郎！」みたいな（笑）。

── 激しいですね…！最近の出来事ですか？

AIさん：去年ですね。わりと最近（笑）。そんなに壮大にケンカしたくせに、もう10分後には握手してたりするんです。この切り替えのよさには我ながら「別人じゃん！」と思ったりはします。子どもがいちばんかわいそうですよね、それに振り回されてるんだから。でも、上の子は慣れてますね。私たちがケンカしてたら、最近は下の子に「もう行くよ、パパもママも最悪だね」とか言って。ただきっと、なんで親がケンカしているのかも、お互い嫌いなわけじゃないということも、わかってると思うんですよね、子どもたちは。

── ケンカもコミュニケーションのひとつ、という感じなのでしょうか。普段から夫婦で出かけたりもするのですか？

AIさん：仕事の合間にさくっとランチに行ったりしますよ。回転寿司とか（笑）。

── いい関係ですね。育児や家事の分担でルール化してることってありますか？

AIさん：あります。洗濯は彼。で、弁当は私。これはとりあえず、基本ルールです。あとは、お互いいるときといないときがあるので、そこはしょうがないからワンオペです。とはいえ、家事分担でケンカすることもありますよ。「やるって言ってたじゃん！」って。だから最近は家族全員が見られる場所にカレンダーを貼って、全員の予定を書き込んでいます。「事前に書いてるからね！」ってお互い有無を言わせない感じですね。

でも、疲れて家に帰ってきたあとに家事やらないと…ってなることもあるじゃないですか。そんなとき、家事をしながら「私は座る暇もないのに！」って思わず言っちゃって、「じゃあ座ればいいじゃん」っていう夫の言葉にモヤモヤしたりもします。

子どもたちも、家事に追われているときにかぎって、「ママー！なんか落ちてるー！」ってわざわざ言ってくるんですよね。「ママー！」って呼ばれるの、うれしいんだけど、嫌になるときもありますよ（笑）。たまに聞こえないフリしちゃいます。

人が頑張っている姿はすごいパワーになる

── 心に余裕がないときはつらいですよね…（苦笑）。最近までツアーで全国を飛び回っていたと思いますが、仕事と家庭を両立するためのルールはありますか？

AIさん：昔は完璧を求めていたこともありましたけど、最近はもっと力が抜けました。協力してくれる人との出会いも大きいですね。自分の人生、全部そうですけど、人に助けられてるんですよね。





子どもが小さいときは、ご近所さんにも助けられました。朝、チャリで2人を乗せて幼稚園に連れていくときに、「乗りたくない～！」とグズられて。私が泣きそうな顔をしながら乗せようとしていたんでしょうね、近所の人が子どもをあやして助けてくれたりして。そうやって助けられるたびに、私自身、もう泣きそうでした。 ありがたすぎて。

そういうのってすごく自分にとっても勉強にもなるし、人って素晴らしいなと。「ひとりじゃないから」じゃないですけど。やさしい人たちがこの世の中にはたくさんいる、私をいっぱい救ってくれる、って。

── ご家族との生活において、特に大事にしている言葉は？

AIさん：「I Love You」は、必ず言葉にして伝えます。ちゃんと、手も握って。

子どもたちには「I Love You」の言葉かけを欠かさないというAIさん

── 旦那さんにも？

AIさん：旦那さんはたぶんもう、わかってますね、大人だから。最近は1周回って、かわいく見えてきました（笑）。昔とくらべると、すごく変わったと思います。たくさんケンカして、意見を言って何度もぶつかるたびにちょっとずつ変えようと努力してきましたよ。子どもたちのためだから。育児は待ったなしだから、「頑張ろう、お互いもうやるしかないよ」って（笑）。

ただ、とにかく「無理しすぎない」こと。これはすごく、大事かもしれないですね。無理しすぎて眉間にシワが寄るのはよくないから。この前、子どもを叱りながらふと鏡を見たら、ものすごい形相だったんですよ。だから、眉間にシワを寄せないように叱ったら、マヌケな顔になっちゃって、子どもに笑われて。

そんな感じで関われたらいいですよね。本当に子どもたちのおかげで、毎日が修行ですよ。我々お母さんたちは、寺の修行だって楽勝だと思います。何年もいろんなことに耐えてるから（笑）。

でもホントにね、世の中のママたちがみんな同じように頑張っていて。そう思うだけで、すごいパワーになっているなと思います。

取材・文／松崎愛香 写真提供／AI 取材協力／幻冬舎