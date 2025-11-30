女優の伊藤歩（45）が、29日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（深夜0時55分）に出演。一時期芸能界を離れていた理由を明かした。

進行役の松岡昌宏（48）、同じく進行役の博多大吉（54）らと東京・下高井戸の居酒屋でトーク。

松岡が「この仕事を辞めようと思ったことはありますか？」と質問。伊藤は「あります」と答えた。「高校を卒業した時に、才能がなさすぎて…」。

16歳で出演した映画「スワロウテイル」（96年）で日本アカデミー賞の新人俳優賞、優秀助演女優賞を受賞。「出演したおかげで、いろんな賞をいただいた時に。毎回期待値の中で雇われるんですけど、結局、結果を残せないからすごい怒られるんですよ」。松岡が「ハードル、ちょっと上がっちゃったかな」と言うと、うなずきながら「『この人、芝居できるでしょ』みたいな」と話した。

「それがずっと続いていったら、私、ムリ、ってなって。1回辞めました」。1、2年ほど仕事を離れ、米国に留学したという。松岡が「何で戻ってこようと思ったの？」と聞くと、「岩井さんの監督の作品で」と「スワロウテイル」で伊藤を起用した岩井俊二監督（62）の映画、「リリイ・シュシュのすべて」に出演するために帰国したという。

当時住んでいたニューヨークの自宅に「FAXで100枚くらい台本が。『これやるから1回帰ってきてもらえる』みたいな感じで」と誘いがあったことを話した。