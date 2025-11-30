韓国ドラマ「美女と純情男」第5話〜第9話【あらすじ】
毎週月曜〜金曜あさ8時15分から、韓流プレミア「美女と純情男」（主演：チ・ヒョヌ、イム・スヒャン 全65話）を放送中！
※「TVer」にて、放送後ひる12時より見逃し配信中！
【動画】韓流プレミア「美女と純情男」最新回
「テレ東プラス」では、12月1日（月）〜12月5日（金）放送、第5話〜第9話のあらすじを紹介する。
【12月1日（月）放送 第5話】
15年後、ドラは女優として活躍し、デチュンは改名してピルスンという名でテレビ局のPDをしていた。ドラに遭遇したエンゼル投資会社の代表理事ジンダンは彼女に一目ぼれをする。
そんな中、ピルスンはあるドラマの担当になり、主役にはドラの名があがっていたが、ドラは出演に乗り気でなかった。しかし、局長からの猛烈なアプローチにドラは出演を決意するが、ピルスンが陰口をたたいているのを聞き、改めて断ることに…。
【12月2日（火）放送 第6話】
ライバル女優のビビに侮辱され復讐したいドラは、ドラマの相手役ボンスがビビの彼氏だと知り、ボンスを誘惑する。
そんな中、ドラマの撮影が始まると、ボンスはドラのためにビビと別れ、積極的にアピールする。しかし、実際にボンスに興味がないドラは話をはぐらかすが、撮影現場に乱入したビビがドラに掴みかかろうとする。
一方、執筆が進まずやけ酒するミョンドンと、恋人に振られ自暴自棄になったドシクが偶然出会う。
【12月3日（水）放送 第7話】
ドシクが泥酔状態で渡した高価な指輪をミョンドンが着けているのを見て、ドシクが取り返すと、交際記念にくれたと思っていたミョンドンはショックを受ける。
そんな中、ドラマの撮影は続くが、ドラがボンスを殴ってしまうと、再び撮影中止になってしまう。
するとピルスンは2人のせいでドラマの進行が滞っている事実を話し、和解することをドラに勧める。ドラは、そんなピルスンがデチュンに似ていると気付き、コ･デチュンという親戚がいないか尋ねる。
【12月4日（木）放送 第8話】
クムジャがミジャを訪ねると、15年前にジュンソプから受け取ったお金を返すよう迫るが、ミジャはつっけんどんにする。しかし、クムジャからお金を返さないとマスコミに告発すると脅されると、今後自分やドラの前に現れず、過去を明かさないと覚書を書かせてお金を渡す。
一方、ピルスンはドラマ成功のために、ケンカばかりのドラとボンスの機嫌取りをする。そうとは知らないドラは、親切なピルスンにお礼を用意するが…。
【12月5日（金）放送 第9話】
ドラはピルスンが裏で自分の悪口を言っていたと知り、激怒する。ピルスンはドラに直接頭を下げて何度も謝罪するが無視されてしまう。悩んだピルスンは、ドラのマネージャーであるジェドンに声をかけ、憎くて悪口を言ったわけではないと伝えてほしいと頼む。
一方、ジンダンは撮影現場に豪華な食事を差し入れ、ドラへの猛アタックを始める。そして、ミジャから情報を得たジンダンはドラの行きつけのバーへ偶然を装って行き…。
出演者
コ・ピルスン／コ・デチュン：チ・ヒョヌ
パク・ドラ／キム・ジヨン：イム・スヒャン
ペク・ミジャ：チャ・ファヨン
コン・ジンダン：コ・ユン
脚本・演出
【脚本】
キム・サギョン「紳士とお嬢さん」「たった一人の私の味方」
【演出】
ホン・ソック「たった一人の私の味方」
