想いに気づいて！女の子が告白のつもりで言っているセリフ９パターン
周りから「ニブイ男」と言われたことがある方は要注意。なんとなく聞き流した一言が、実は女の子が想いを込めたメッセージだった、なんてこともあるかもしれません。そこで今回は、「オトメスゴレン」の女性読者のみなさんに、「『好き』という言葉は使っていなくとも、女の子が告白のつもりで言っているセリフ」を教えていただきました。
【１】「○○君は、好きな人、いるのかな…」
「好きな相手にしかそんなこと言わない」（２０代女性）というように、告白の前置きのような感じで、男性に気になる存在がいるのか確かめる女の子もいます。ただし、単に盛り上がる話題として尋ねてくる場合もあるので、軽いノリで聞かれたときは重くとらえない方がいいでしょう。
【２】「○○さんのこと、尊敬しています！」
「好きという気持ちと憧れを込めて」（２０代女性）というように、目上の相手に自分の想いをアピールするために、「尊敬」という言葉を選ぶ女の子もいます。二人で飲んでいるときなどに、勇気を絞り出すような感じで言われたときは、告白と同意ととらえてよさそうです。
【３】「ああ、○○君みたいな彼氏が欲しいなぁ…」
「心の底からでてきたつぶやきです」（３０代女性）というように、独りごとのようなフリで、男性への想いを語る女の子もいるようです。まんざらでもない相手からの一言なら、「じゃあ、付き合うか！」などと答えてあげましょう。
【４】「数年後、二人ともフリーだったら付き合おっかー」
「今じゃなくて未来の話なら断られないかなと…」（２０代女性）というように、本当はすぐに付き合いたいけれど、ストレートに伝えるのが怖いので将来の話をする女の子もいるようです。「今からじゃだめ？」という問いかけを、女の子は期待しているのかもしれません。
【５】「気がつくと○○君のこと考えてたりするんだよねー」
「てゆーか、ずっと考えてる」（１０代女性）というように、このセリフを「男性が頭から離れないほど好き」という意味で使う女の子もいます。その言葉に対し「僕も同じだよ」などと答えれば、二人は恋仲になれるでしょう。
【６】「○○君は私のこと、あんまり興味ないの？」
「私は大好きなんだけどという続きは言えなくて…」（２０代女性）というように、自分への関心をはかるセリフを通じて、暗に男性への想いを伝えようとする女の子もいるようです。緊張を隠すために冗談っぽく聞かれる恐れがあるので、どんな場合も真面目に答えましょう。
【７】「○○君の隣にいると、なんか落ち着くなー」
「ずっと隣に居たいの！ って意味です」（２０代女性）というように、男性の隣を指定席にしたいという思いを込めて、一緒にいるときの安らぎを伝える女の子もいます。ただし、「ただ単におとなしいから落ち着く」などの意味で言った可能性もあるので、「どうしてかな？」などとやさしく尋ねると本心が見えるかもしれません。
【８】「私は○○君、結構イイと思うんだけどなー」
「この言葉で、こっちの想いに気づいてほしい！」（１０代女性）というように、魅力があると伝えることで、好意をアピールする女の子もいます。嬉しい言葉に感謝しつつ、「僕も○○ちゃん結構イイと思うよ」などと返答すれば、同じ気持ちだと伝わるでしょう。
【９】「これからも○○君と一緒にいたいな」
「フラれにくい言いまわしを選んでます」（２０代女性）というように、ダイレクトに付き合ってと言えず、「一緒にいたい」などの遠回しな言葉を選ぶ女の子もいるようです。相手に気があるなら「そうだね」と共感を示したうえで、自分の想いを打ち明けるといいかもしれません。
「『好き』という言葉は使っていなくとも、女の子が告白のつもりで言っているセリフ」には、ほかにどんなものがあると思いますか？ ご意見をお待ちしております。（外山武史）
