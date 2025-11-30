まぶしすぎる笑顔に引き込まれる！「彼女、お借りします 水原千鶴 最初の出会い」【あみあみ展示撮り下ろし】アニメ第1話の名シーンを立体化
Hanabeeより、2026年10月に発売予定の1/6スケールフィギュア「水原千鶴 最初の出会い」。こちらは、TVアニメ「彼女、お借りします」に登場するメインヒロインの一人「水原千鶴」を立体化したものだ。
今回は、アニメ第1話に登場した主人公の木ノ下和也と水原千鶴が初めて出会う場面を再現している。劇中ではほんの一瞬で終わってしまう場面だが、こうしてフィギュア化されることで、いつまでも好きなだけ眺めていられるのはありがたい。
フィギュアの素材はPVCとABSで、約240mmだ
ちょうど指で髪をかき上げているシーンが再現されており、その爽やかな笑顔がなんともいえない空気感を演出している。大きな瞳でこちらを見つめているところや、少しだけ開けた口元、やや赤らんだ頬に白い素肌など、まさに劇中のシーンそのままの見た目に仕上がっている。
胸の辺りまで伸びた長い髪は、毛先にかけて明るい色合いにグラデーションが掛かっている。こちらも全体的にふんわりとした見た目になっていることに加えて、複雑になりがちな髪型もうまくまとめられている。劇中では見られなかった角度から、いろいろと眺めるのも楽しい気分だ。
笑顔がまぶしい
肌の白さが際立っている
いろいろな角度から眺めたくなる
千鶴が身につけている衣装は、街中でのデートにピッタリなスタイルだ。白を基調にしながらも、淡いブルーの薔薇の花を散りばめたようなデザインのワンピースの上から、これまた淡い色合いのカーディガンを羽織った姿になっており、布の柔らかそうな素材感も見事に出ている。
カーディガンは一番上だけボタンを止めている
衣装の作りだけではなくシワも含めて再現されている
薄く柔らかそうな布の質感もよく出ている
手には、大きめなピンクのバッグを持っている。こちらは赤いリボンを付けているなど、かなりしっかりとした作りだ。劇中のポーズを再現していることもあるが、少し面白いのは後ろ側から見るとお尻を突き出したような姿勢になっているところだ。こうした発見があるところも、フィギュアならではの楽しいところである。
ピンクのバッグも丁寧に作られている
お尻を突き出したような姿になっている
台座はレンガを模したようなデザインが採用されている
こちらの「水原千鶴 最初の出会い」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のものだ。まだ予約が開始されたばかりなので、なにはともあれ一度自分の目で確かめてから購入を決めたいという人は、この機会にお店に遊びに行ってみよう！【フォトギャラリー】
(C)宮島礼吏・講談社/「彼女、お借りします」製作委員会2025