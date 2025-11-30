俳優・アーティストののんが27日、オフィシャルブログを更新。猫耳のような“ちいさな耳”がついた白のダウンジャケットを着こなす冬の私服コーデ姿を公開し、その愛らしさにファンから称賛の声が相次いでいる。



この日、のんは『しろ』と題してブログを更新。絵文字を交えながら「可愛いダウンを自慢です」「小さめの耳と色にきゅんとしました」とつづり、「#私服」を添えながらぴょこんと立つ“猫耳風フード”が印象的な真っ白なダウンのフードをすっぽりとかぶり、ファスナーを上まで閉め、柔らかい表情で見つめるショットやフードから顔をのぞかせつつ、動物の刺繍が散りばめられた白のフリース素材のトップスがちらりと見える冬らしいあたたかみある私服コーデでにっこりとほほえんだり、 遠くを見つめている姿などを公開した。



この投稿にファンから「雪国の天使みたい」「雪ん子のような純な可愛さにキュン」「かわい過ぎ」「昔の『私をスキーに連れてって』の原田知世さんを彷彿とさせるホワイトダウン」「耳ぴょんに胸きゅん」「もこもこのん」「可愛いのん猫さん」「麗しのネコのんさまめちゃ可愛い」「かっわっっ！！」「可愛すぎ」などの声が寄せられている。

