◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３７節 東京Ｖ―鹿島（３０日・味スタ）

Ｊ１首位の鹿島は、敵地・味の素スタジアムで大一番となる東京Ｖ戦を迎える。

鹿島が勝利し、２位・柏が新潟に敗れた場合のみ、鹿島の９季ぶりＶが決まる。一方で両クラブの勝ち点差は１のため、鹿島が引き分け以下に終わり、柏が勝利した場合は、順位が逆転した状態で最終節を迎えることになる。

先発メンバーにはＦＷタイプのレオセアラ、鈴木優磨、田川亨介の３人が名を連ね、鈴木は左サイドでの起用が濃厚。ボランチは三竿健斗と知念慶のコンビとなり、左サイドバックには小川諒也が入った。

１３戦負けなしと勢いに乗る鹿島の鬼木達監督は「アグレッシブに点を取りにいき、勝つ。プレッシャーで普段と違う感じになるかもしれないが、自分たちがやるべきことは何も変わらない」と意気込んでいる。

メンバーは以下の通り。

【スタメン】ＧＫ早川友基、ＤＦ濃野公人、植田直通、キムテヒョン、小川諒也、ＭＦ三竿健斗、知念慶、エウベル、鈴木優磨、ＦＷ田川亨介、レオセアラ

【控え】ＧＫ梶川裕嗣、ＤＦ千田海人、津久井佳祐、ＭＦ舩橋佑、樋口雄太、松村優太、溝口修平、荒木遼太郎、ＦＷ徳田誉