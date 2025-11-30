月に一度、わたしの夫は恋人に会いにいく。【総力特集】この書き出しがすごい！

心を掴む「書き出し」の引力

「なんなんだ、この一文は……」

何気なく手に取った書籍の書き出しにガツンと頭を殴られたような衝撃を受けた経験はありませか？

本の冒頭、読者が最初に触れるその数行は、まさに作品の顔。作者が知恵を絞り、悩み抜き、これ以上ないという覚悟で送り出した渾身の一撃でもあります。

【総力特集】この書き出しがすごい！ は、そんな強烈なインパクトを持つ「書き出し」に注目。日々、言葉と格闘する講談社の編集者たちが、「一瞬で心を掴まれた」「思わず唸った」あるいは「ぶっ飛びすぎて目を疑った」珠玉の書き出しを、熱い推薦コメントとともにお届けします。

第30回の書き出しはこちら

月に一度、わたしの夫は恋人に会いにいく。

こちらは凪良ゆうさん著『汝、星のごとく』の冒頭の書き出しです。

【汝、星のごとく】風光明媚な瀬戸内の島で育った暁海(あきみ)と母の恋愛に振り回され転校してきた櫂(かい)。ともに心に孤独と欠落を抱えた二人が恋に落ちるのに時間はかからなかった。ときにすれ違い、ぶつかり、成長していく。生きることの自由さと不自由さを描き続けた著者がおくる、あまりに切ない愛の物語

《推薦コメント》

「常識」や「普通」ではない不穏な文章は、櫂と暁海の人生をたどったあと、エピローグにもう一度出てくる。全く違った意味となって。（編集イ）

唯一無二の「書き出し」の世界。この一文から始まる「続き」が気になったら、ぜひ本書を読み進めてみてください！

「わたしたちの間にあった美しいことといえば、きっと出会いくらい。」【総力特集】この書き出しがすごい！