ディエップ産ピュアスポーツカーが迎えた転換期

アルピーヌA110との別れは、刻一刻と近づいている。

【画像】日本受注終了が迫る！アルプスでアルピーヌA110全モデルに乗る 全100枚

UK編集部が何度か報じているように、来年にはBEVとなる新型A110のデビューが控えていて、既にティザーも始まっている。だから正確には別れではない。どうしても重くなるBEVで軽量さを謳っている、新型の手法にも興味がある。



アルピーヌA110全モデルが乗れる試乗会に参加。写真は標準モデル。 平井大介

しかし2017年に誕生した、ガソリンエンジンを搭載するディエップ産ピュアスポーツカーの時代が、ひとつの転換期を迎えていることは確かだ。

以前にも当コラムで記したが、アルピーヌが誕生した聖地であり、現在も生産工場が稼働するフランス北部の小さな港町、ディエップの取材経験もある筆者は、デビュー前から取材対象としてA110を追いかけてきた。

ハイスペックを求めず、軽さとバランスを信条としてきたその成り立ちは、スポーツカーのお手本のようなクルマだったと思う。それは往年のクラシックA110も有していた、アルピーヌのDNAだ。

だから今回、長野県の車山高原で現行A110を一気に乗れる試乗会があると聞き、ふたつ返事で参加を申し込んだ。試乗した順に書くと、標準モデル『A110』、モアスポーティモデル『A110GTS』、さらに軽量化&エアロパーツ装着などを施した本格スポーツモデル『A110R70』の3台となる。

11月27日にニュースが解禁されたように、取材当日、日本での受注が3月31日で終了することを聞いた。しかも来年6月に生産を終えるため、生産枠の上限に達すればもっと早く受注終了となる可能性もあるという。

つまり今回のような試乗は、恐らく最後になると思われるのだ。

身のこなしは相変わらず絶妙な軽さ

最初に乗った『A110』のスペックシートには、『ザ・オリジナル・スリル』というキャッチコピーが書かれていた。スリルという言葉は危険な香りをイメージさせるが、ヒリヒリするような危うさというよりは、ワクワクするような高揚感を表しているのだろう。

クラシックA110よりはもちろん大きいものの、全長4205mm、全幅1800mm、全高1250mm、ホイールベース2420mmのボディサイズはコンパクトで、車重は1120kgしかないから、身のこなしは相変わらず絶妙な軽さだ。



試乗会中の1枚。奥には冠雪した日本アルプスの山々が見える。 平井大介

1798ccの直列4気筒ターボは252ps/32.6kg-mというスペックで、ヒュンヒュンとタービンの音が聞こえてくるのは、ターボ好きの筆者が大好きな部分。パドルシフトを駆使してデュアルクラッチの7速ATを変速させながら、A110は峠道をテンポよく駆け抜けていく。

……楽しい！！！！！！！！！

走れば走るほど、A110はこういうワインディングロードを走るために生まれてきたクルマなんだなぁと、改めて感じさせてくれる。とにかく運転することが気持ちいいのだ。そして視線の遠い先に冠雪した山々が見えてくれば、気分はどんどん高まっていく。

そう、日本アルプスだ。

今回、現地に来るまで試乗会がなぜ車山高原で開催されるのかがわからなかった。しかし、その会場を設定した理由がこのロケーションにあることを知り、納得した。言うまでもなく、『アルピーヌ』の名前はアルプス山脈に由来するからだ。

ひと昔の上級スポーツグレードでよく見られた

次に乗った『A110GTS』には、『ヴァーサタイル・パフォーマンス』というキャッチコピーが付けられている。直訳すれば『多彩な性能』となり、以前設定されていたロングツーリングに強い『GT』と、よりスポーティな『S』を統合したことで得られた、多様性を表現しているのだろう。

しかし乗り味は、以前のSに近いもの。足まわりはしっかりと硬く、ひと昔の上級スポーツグレードでよく見られたような、まさに漢（男）のクルマだ。正直、GTとは明らかに異なるが、サーキット走行も楽しむ人にはちょうどいいだろう。



こちらはA110GTS。ボディカラーはブルーポンと呼ばれる72万円のオプション。 平井大介

そして252ps/32.6kg-mから300ps/34.6kg-mへとスペックが向上したエンジンは、同じルートで乗り比べると明らかに速く、標準モデルよりも1〜2割増しといったイメージだ。車重は取材車のようにGTレースのホイールを履くモデルが1130kgとなるが、これでも十分に軽い。

取材車のボディカラーは標準モデルが『ブラン・イリゼM』と呼ばれる、A110らしいオーソドックスなものであったのに対し、GTSは『ブルーポン』と呼ばれる72万円のオプションだったのだが、グレーレザーとなるインテリアとの組み合わせが好みすぎて、現場で激しく震えた……。

トップモデルに恥じない俊敏性

そして最後は『A110R70』。キャッチコピーは『70イヤーズ・オブ・アジリティ』である。アルピーヌは今年で70周年となり、A110のトップモデルに恥じない俊敏性（アジリティ）を備えているということだろう。

基本的には以前発売されていたA110Rとモデル構成は同じで、各種エアロパーツなどが特徴。何とホイールはカーボン製だ。シートベルトは4点式とデイリーユースは厳しいが、ダンパーのデキがいいのか、むしろ足まわりはGTSよりもしなやかに感じるほどで、見た目から想像するほどスパルタンではない。



試乗車のA110R70は、グリアシエマットと呼ばれる珍しいグレーマットカラー。 平井大介

これまた同じルートを走ってみると、以前乗ったA110Rと同様に安定感は抜群だった。コーナリングは路面に吸い付くように感じるほどで、ステアリングを握っていて安心感すら覚える。車重は1090kgと3台中最も軽量で、実に100万円のオプションとなるアクラポビッチのチタンエキゾーストは、確実にレーシーなサウンドを奏でる。

取材車のボディカラーは『グリアシエマット』と呼ばれる、珍しいグレーのマット。ブルーアルカンターラとなり内装との組み合わせがよすぎて、そのセンスに舌を巻いた。

ガソリンエンジンでは二度と誕生しない

アルピーヌでフランスのアルプス山脈を走ることは、個人的な夢のひとつだった。事実、製作を担当したアルピーヌのワンメイクムックの中で記事化もしたが、コロナ禍で取材同行することは叶わなかった。だから今回の試乗は、その疑似体験とも言えるものだ。

正直、撮影中に冠雪した山々を見てフランスに思いを馳せているうちに、感慨深すぎて涙が出そうになってしまった。アルピーヌA110のような『純粋な』スポーツカーは、少なくともガソリンエンジンでは、二度と誕生しないだろうと。そう思うと、寂しく、切なく、そしてやはり寂しい。そこで頭に浮かんだのがこのフレーズだった。



今年で70周年となるアルピーヌ。来年からは新型A110で、次のタームに入る。 平井大介

電動化前夜に生まれし奇跡のマシン。

そんなマシンをデビュー前から全てリアルタイムで取材できたことは、編集者として間違いなく大きな財産となった。この感触を忘れないまま、次の『夜明け』を待つことにしよう。