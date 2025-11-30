timelesz、8人体制「RUN」「ぎゅっと」含む2作品がサブスク＆ダウンロード配信開始
8人組グループ・timeleszがきょう11月30日より、 『HANABI 〜 in the late summer night』およびアルバム『FAM』 2作品のサブスク、ダウンロード配信をスタートした。同2作の配信は11月17日の情報公開後、SNSで「サブスク解禁」がトレンド入りするなど、盛り上がりを見せていた。
【動画】timelesz「Steal The Show」「レシピ」ミュージックビデオ
『HANABI 〜 in the late summer night』は、timeleszのファンミーティングイベント「timelesz SUPER FAMeeting」の花火パートを彩った楽曲12曲で構成された作品。このファンミーティングには6月11日にCDリリースしたアルバム『FAM』を購入、応募したファンの中から抽選で千葉・ZOZOマリンスタジアム、大阪・万博記念公園の２会場で約5万人が参加。timeleszの楽曲に合わせて合計約1万発の花火が打ち上がり、大きな反響を呼んだ花火パートのセットリストをコンピレーションした内容。
収録楽曲の「RUN -timelesz edition-」と「ぎゅっと-timelesz edition-」は新体制8人で新たにレコーディング。新体制発足後、同2曲はコンサートでは披露されていたが、作品としては初リリースとなる。8人体制での「RUN」は、昨日11月29日に放送された日本テレビ系『ベストアーティスト2025』で地上波テレビ初パフォーマンスとなり、視聴者からは歓喜、感動の声がSNSでも大変多くあふれていた。
もう1作品のtimelesz新体制初のアルバム『FAM』。“家族”をコンセプトに共感性の高いJ-POPを収録したこの作品は、発売週で60万枚を超える自己最高売り上げを記録し、オリコン週間ランキング1位を獲得した。
新メンバー募集オーディション『timelesz project ?AUDITION-』最終審査曲でもあり、新体制初作品としてデジタルリリースした「Rock this Party」、リード曲の「ワンアンドオンリー」をはじめ全13曲を収録する。
また、先日11月15日に放送された日本テレビ系『with MUSIC』で地上波テレビ初パフォーマンスし、大きな話題を呼んだ「革命のDancin’ night」を含む、「timelesz project ‐AUDITION-」5次審査の課題曲など、CDでは通常盤のみに収録されていた5曲も合わせ計18曲を配信する。
【動画】timelesz「Steal The Show」「レシピ」ミュージックビデオ
『HANABI 〜 in the late summer night』は、timeleszのファンミーティングイベント「timelesz SUPER FAMeeting」の花火パートを彩った楽曲12曲で構成された作品。このファンミーティングには6月11日にCDリリースしたアルバム『FAM』を購入、応募したファンの中から抽選で千葉・ZOZOマリンスタジアム、大阪・万博記念公園の２会場で約5万人が参加。timeleszの楽曲に合わせて合計約1万発の花火が打ち上がり、大きな反響を呼んだ花火パートのセットリストをコンピレーションした内容。
もう1作品のtimelesz新体制初のアルバム『FAM』。“家族”をコンセプトに共感性の高いJ-POPを収録したこの作品は、発売週で60万枚を超える自己最高売り上げを記録し、オリコン週間ランキング1位を獲得した。
新メンバー募集オーディション『timelesz project ?AUDITION-』最終審査曲でもあり、新体制初作品としてデジタルリリースした「Rock this Party」、リード曲の「ワンアンドオンリー」をはじめ全13曲を収録する。
また、先日11月15日に放送された日本テレビ系『with MUSIC』で地上波テレビ初パフォーマンスし、大きな話題を呼んだ「革命のDancin’ night」を含む、「timelesz project ‐AUDITION-」5次審査の課題曲など、CDでは通常盤のみに収録されていた5曲も合わせ計18曲を配信する。