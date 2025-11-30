ファミリーマート新作「コンビニエンスウェア」で冬の足元も彩る！

ファミリーマートのオリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」から、冬の新作アイテムが登場しました。毎年好評のラインソックスやローゲージソックスには、冬にぴったりなカラーバリエーションが加わり、足元をおしゃれに温かく彩ります。また、寒さ対策に欠かせない「REHEAT」シリーズのインナーも新たにラインアップ。吸湿発熱機能と保温性に優れたインナーで、冬の寒さからしっかり守ってくれます。

冬の足元にぴったりな新作ソックス！

ファミリーマートの「コンビニエンスウェア」から、冬の寒空にぴったりな新作ソックスが登場しました。

定番のラインソックスには冬の色が加わり、グレーやネイビーの落ち着いた色合いが、寒い季節にぴったり。

足底のパイル編みは肉厚で、暖かさをしっかり感じられます。また、SNSで話題のローゲージソックスには、ライムイエローミックスという差し色カラーが登場。

冬のコーディネートに華やかなアクセントを加えます。

寒さを乗り切る「REHEAT」インナー

寒い季節の必需品、ファミリーマートの「REHEAT」シリーズから新作インナーが登場。吸湿発熱機能と保温性に優れたこのインナーは、室内外で温度差がある環境でも快適に過ごせます。

半袖タイプの「REHEAT」は、使い勝手の良い全10種類で展開。クルーネックやラウンドネックなど、シンプルで使いやすいデザインが特徴です。

寒い日のお出かけにも、部屋でのリラックスタイムにもぴったりなアイテムです。

今治タオルハンカチの新作も登場！

ファミリーマートの「コンビニエンスウェア」では、今治タオルハンカチの新作も発売中。累計販売枚数1,000万枚を超えた人気商品に、冬にぴったりなデザインが加わりました。

ドット柄や斜めストライプ柄の新色は、いずれもシーズンカラーで、冬のギフトにも最適。高吸水性を誇る今治タオルの品質に加え、デザイン性も抜群。毎日使いたくなるアイテムです♪

冬の足元とインナーはファミマで決まり！



ファミリーマートの「コンビニエンスウェア」から、冬にぴったりの新作アイテムが続々登場！

暖かさとおしゃれを両立させたラインソックスやローゲージソックス、そして寒さ対策に欠かせない「REHEAT」インナーは、どれも冬を快適に過ごすために最適なアイテムばかりです。

さらに、今治タオルハンカチの新作デザインも発売され、日常使いにぴったり。ファミリーマートで、冬支度を整えましょう♡