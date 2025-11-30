【FIBAワールドカップ予選】日本代表 90−64 チャイニーズ・タイペイ代表（11月28日／GLION ARENA KOBE）

【映像】208cmが迫力のフロアダイブ

バスケットボール日本代表のCジョシュ・ホーキンソンが見せたハッスルプレーに、ベンチの選手たちがお祭り騒ぎになる一幕があった。

日本代表は11月28日、FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window1でチャイニーズ・タイペイ代表とホームで対戦。序盤から優位に試合を進め、90ー64で大事な初戦を白星で飾った。

2024年のパリ五輪以来となる代表復帰を果たした渡邊雄太がチーム最多となる20得点を挙げるなど躍動するなど、不動のセンターである208cmのホーキンソンも攻守でチームに貢献。第4クォーターの序盤には、チームを鼓舞するハッスルプレーを見せた。

右のコーナーから渡邊が放ったスリーポイントシュートは落ちて、チャイニーズ・タイペイのポゼッションに移行。こぼれ球を拾ったリン・ベンソンが一気に日本のコートに前進していくが、途中でハンドリングのミスからボールをロストした。

このボールにいち早く反応したのがホーキンソンだ。急いで帰陣している最中にボールがこぼれてきたこともあり足を滑らせたが、マイボールにしようと無理な体勢からボールに対して果敢にダイブ。そこにリン・ベンソンと馬場雄大も絡み、最後は西田優大が回収して安藤誓哉が運び出そうとしたところで、リン・ジョセフのファウルで試合がストップした。

「こういうプレーはチームの士気を高めるんだよ」の声も

ホーキンソンが見せたハッスルプレーに日本ベンチは大盛り上がり。トム・ホーバス監督はホーキンソンをタッチで労い、富永啓生や川真田紘也は立ち上がって咆哮し、富樫勇樹も拍手を送っていた。

SNSのファンたちも「鷹ちゃん素晴らしい」「こういうプレーはチームの士気を高めるんだよ」「ホーキンソンの貢献度が半端ない」「フロアダイブ激アツすぎて泣ける」「ほんとにえらい！」「2メートルがあんなガムシャラに飛び込むなんてすごすぎる！」「いつも思うけどホーキンソンが代表に入ってくれて本当にありがたいよな」「静かに闘志を燃やす男！」「誰よりも大和魂を持っている」など賛辞の声が並んだ。

この日のホーキンソンは29分43秒のプレータイムで、フィールドゴールは12回のアテンプトで4回の成功に終わり、14得点にとどまった。しかし、12リバウンドでダブルダブルを達成すると、8アシスト・2スティール・1ブロックショットでチームを支え、渡邊と並んでFIBA選出の今アジア予選ベスト5にも選出された。

なお大勝した日本は、12月1日にアウェーで再びチャイニーズ・タイペイと対戦。ここでも大黒柱ホーキンソンの攻守に渡る貢献が期待される。

（ABEMA／FIBAワールドカップ予選）

