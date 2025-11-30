ºä²¼ÀéÎ¤»Ò¡¢È¿¹³´ü·ã¤·¤«¤Ã¤¿Ä¹½÷¤Î¾×·â°ì¸À¡¡Ê¹¤¤¤¿Äï¤¬¤µ¤é¤Ë·ãÅÜ¤ÇÂç¥²¥ó¥«¡Ö¤½¤ì¤ò»ß¤á¤ë¤Î¤â¾ð¤±¤Ê¤¤£÷¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Îºä²¼ÀéÎ¤»Ò¤¬£²£¹Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¤Ç¡¢¸½ºß£±£·ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤¬È¿¹³´ü¤Ç¸À¤Ã¤¿·ã¤·¤¹¤®¤¿°ì¸À¤ò¾Ò²ð¡£Æ£ËÜÈþµ®¤â¾±»ÊÃÒ½Õ¤âÇú¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡ºä²¼¤Ï¡¢Ä¹½÷¤ÎÈ¿¹³´ü¤¬¤«¤Ê¤ê·ã¤·¤«¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö°ìÈÖ¹ó¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¿©¤Ù¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡ØÊÒÉÕ¤±¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¸¤ã¤ó¡©¤½¤·¤¿¤é¡Ø»à¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤¨¡©¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦°ìÅÙ¡Ø¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¡¢¤³¤ìÊÒÉÕ¤±¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡Ø¤ªÁ°¤¬»à¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¾×·â¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºä²¼¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤¬»à¤Í¡©¥¦¥½¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÆüµ¤Ë½ñ¤¤¤¿¤â¤ó¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥ß¥¥Æ¥£¤â¾±»Ê¤â¡Ö¿Í¤ÎÏÃ¤À¤«¤éÌÌÇò¤¤¡×¤ÈÇú¾Ð¤À¡£
¡¡¡Ö¸À¤ï¤ì¤Æ¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ºä²¼¤Ï¡Ö¡Ø¤ªÁ°¤¬»à¤Í¡ª¡Ù¤¸¤ã¤Ê¡¼¤¤¡ª¤Ã¤Æ¡£¤½¤ê¤ãËÊ¤¨¤ë¤è¡×¤È¾Ð¤¤¡¢¤½¤Î¸å¡Öº£¡¢¥Þ¥Þ¤Ë»à¤Í¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ÀÍÍ¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥Þ¤ÏÂ¿Ê¬¤â¤¦¤¸¤»à¤Ë¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤¬²È¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡£¥Þ¥Þ»à¤Ë¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡×¤ÈÃ¸¡¹¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿Äï¤¬¡Ö¥Þ¥Þ»à¤ó¤¸¤ã¥À¥á¤À¡ª¤ªÁ°¤¬»à¤Í¤è¡ª¤Ã¤Æ¡£¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤È¼è¤ÃÁÈ¤ß¹ç¤¤¡£ÃË¤Î»Ò¤Ï¥Þ¥Þ¤ò¼é¤é¤Ê¤¤¤È¤Ã¤Æ»×¤¦¤«¤é¡×¤È»Ð¤ÈÂç¥²¥ó¥«¤Ë¡£
¡¡ºä²¼¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ò»ß¤á¤ë¤Î¤â¾ð¤±¤Ê¤¤¤Î¤è¡£Ã¯¤â»à¤Ê¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖÈè¤ì¤ë¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÄ¹½÷¤âº£¤ÏÈ¿¹³´ü¤¬³«¤±¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¤À¤«¤é¤³¤½º£¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£