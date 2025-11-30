【ノンデリ義母「陣痛見せて！」】久々に義実家に行くと、以前よりも圧が…＜第11話＞#4コマ母道場
とくにイジワルをされたわけでもないし、憎まれているわけでもない。でも、なぜか関わると自分の心が傷ついてしまう相手っていますよね。冷静になって思い返すと、「あのときのあの言葉、イヤだったな」と、地味でも確実に積み重なっていく心の傷。もしあなたのお義母さんがそんな人だったら……？
第11話 年に3回しか来ない人
【編集部コメント】
育休が明けたこともありますが、夫婦の話し合い以降はユウカさんに連絡が入っても、「ユウカは仕事に家事に育児に忙しいから、帰省は長期休みくらいで」とマサユキさんが断りの電話をかけてくれるようになりました。しかし断られるたび、不満を募らせていたお義母さん。今回の久々の帰省で、（対面で逃げられないと踏んで）お誘いが止まりません。マサユキさんがあいだに入って何回もたしなめますが、圧倒的にお義母さんの圧の強さのほうが勝っています……！
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
