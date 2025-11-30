＜中間速報＞大岩龍一が単独首位 砂川公佑1差、鈴木晃祐2差追走
＜カシオワールドオープン 最終日◇30日◇Kochi黒潮カントリークラブ（高知県）◇7375ヤード・パー72＞国内男子ツアーの最終ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、ツアー初優勝を狙う27歳・大岩龍一がトータル18アンダー・単独首位に立っている。
【写真】肉離れで無念の棄権となった松坂大輔
1打差2位に砂川公佑。2打差3位に鈴木晃祐、3打差4位タイには蝉川泰果と永野竜太郎が続いている。賞金ランキング1位の金子駆大はトータル9アンダー・26位タイ。カシオ所属の石川遼はトータル5アンダー・49位タイにつけている。今大会の賞金総額は1億8000万円。優勝者には3600万円が贈られる。
