½ÂÌî¤¬Á´±ÑÍ¥¾¡»þ¤Ë»È¤Ã¤¿¡ØSIGMA 2 ANSER¡Ù¤¬Ãæ¸Å¥Ñ¥¿¡¼¿Íµ¤¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¡ÚÃæ¸Å¥®¥¢¥é¥ó¥­¥ó¥°¡Û

º£Ç¯È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ØDFX BY ODYSSEY¥Ñ¥¿¡¼¡Ù¤¬3¥«·îÏ¢Â³¤Ç¥Ù¥¹¥È£³¤òÆÈÀê¤·¤¿Ãæ¸Å¥¯¥é¥Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¥Ñ¥¿¡¼ÉôÌç¡£³Æ¥â¥Ç¥ë¤Î¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤äµ¤¤Ë¤Ê¤ë²Á³Ê¤Ê¤É¡¢¸½ºß¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò¥´¥ë¥Õ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼Æ£ÂôÄ¹¸åÅ¹¤ÎÅ¹Ä¹¤òÌ³¤á¤ëÅçÅÄÃ¤ÌéÅ¹Ä¹¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½ÂÌî»ÈÍÑ¤Î¡ØSIGMA 2 ANSER¡Ù¥Ñ¥¿¡¼¡¢Ã«¸ýÅ°»ÈÍÑ¤Î¡ØWHITE HOT #5¡Ù¤ò¸ø³«¡¡¥é¥ó¥¯4°Ì°Ê²¼¤Ï¡©
Àè·î¤ËÂ³¤¥Ù¥¹¥È3¤Ï¡¢º£Ç¯3·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ØDFX BY ODYSSEY¥Ñ¥¿¡¼¡Ù¤¬ÆÈÀê¤·¤¿¡£¸½ºßÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë5¥â¥Ç¥ë¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¿Íµ¤¤Ö¤ê¤Ç¡¢ÆÃÄ§¤Ï¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¥½¥Õ¥È¤Ê¥¤¥ó¥µ¡¼¥È¤À¡£ÅçÅÄÅ¹Ä¹¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎDFX¥¤¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï¡¢ÂÇ¤Æ¤Ð°ã¤¤¤¬¤ï¤«¤ë¡¢¤È¤Æ¤â¥½¥Õ¥È¤Ê¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¤¹¡£Á¡ºÙ¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤¬½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢²¼¤ê¤Î¥é¥¤¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥«¥Ã¥×¤ËÆÏ¤«¤»¤¿¤¤»þ¤â¡¢°Õ¤Î¤Þ¤Þ¤ËÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¥Á¥ã¥³¡¼¥ë¥°¥ì¡¼¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ï¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤Ë½¸Ãæ¤·¤ä¤¹¤¤¾å¡¢½êÍ´¶¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤â¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤À¤í¤¦¡£5¤Ä¤Î¥Ø¥Ã¥É¥¿¥¤¥×¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢3¥«·îÏ¢Â³¤Ç1°Ì¤ÎºÂ¤Ë¤Ä¤¯¤Î¤¬¡ØV-LINE FANG¡Ù¤À¡£°ÂÄê¤·¤¿¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥Ä¥Î·¿¤Ç¡¢¡Ö¤ä¤ä¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¹½¤¨¤ä¤¹¤¯¡¢Êý¸þÀ¤â½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¡£¥Æ¡¼¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤ò¾å¤²¤ä¤¹¤¯¡¢¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤¬°ÂÄê¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤ÈÅçÅÄÅ¹Ä¹¡£¥Ä¥Î·¿¤Ï¥Þ¥ì¥Ã¥È·¿¥Ñ¥¿¡¼¤ÎÄêÈÖ·Á¾õ¤Ç¡¢Â¾¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤â¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡£1°Ì¤ÈÆ±ÍÍ¡¢3¥«·îÏ¢Â³¤Ç2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ø#1W¡Ù¡£¥ï¥¤¥É¥Ô¥ó·¿¤Î¥Ø¥Ã¥É¤À¡£¡Ö¥Ö¥ì¡¼¥É¥¿¥¤¥×¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤ì¤É¡¢¤¹¤³¤·¤ä¤µ¤·¤µ¤¬Íß¤·¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¥Ï¥Þ¤ë·Á¾õ¡£¥Ø¥Ã¥É¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤Ö¤ó¡¢¥ß¥¹¤Ë¶¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ô¥ó·¿ÆÃÍ¤ÎÁàºîÀ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡£3°Ì¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê¥Ô¥ó·¿¤Î¡Ø#1¡Ù¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¡£Ãæ¸Å¤ÎÊ¿¶ÑÈÎÇä²Á³Ê¤Ï¡ØV-LINE FANG¡Ù¤¬15,000±ß¤«¤é¡¢¡Ø#1W¡Ù¤È¡Ø#1¡Ù¤¬14,000±ß¤«¤é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£9°Ì¤Ë¤Ï¥Ô¥ó¤Î2018Ç¯¥â¥Ç¥ë¡ØSIGMA 2 ANSER ¥×¥é¥Á¥Ê¥à¡Ù¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¥½¥Õ¥È¤ÊÂÇ´¶¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÇ¤Æ¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Î½éÍ¥¾¡¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼À©ÇÆ¤Ø¤È¡¢Âç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ò»Ù¤¨¤¿¥Ñ¥¿¡¼¤À¡£¡Öº£¤Ç¤â½ÂÌî¤µ¤ó¤Î³èÌö¡¢ÆÃ¤Ë¥°¥ê¡¼¥ó¾å¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¯¡¢¼ê¤Ë¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÁÅýÅª¤Ê·Á¾õ¡¢Å¬ÅÙ¤Ë¥½¥Õ¥È¤ÊÂÇ´¶¤Ï¥¯¥»¤¬¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î´¶À¤¬À¸¤«¤»¤ë¥Ñ¥¿¡¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Ê¿¶ÑÈÎÇä²Á³Ê¤ÏÃæ¸Å¤Ç15,000±ß¤«¤é¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤òÀ©¤·¤¿Ì¾´ï¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¡£¡Ú2025Ç¯10·î¤ÎÃæ¸Å¥¯¥é¥Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê¥Ñ¥¿¡¼ÊÔ¡Ë¡Û1°Ì¡¡¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤ DFX V-LINE FANG¡Ê2025¡Ë2°Ì¡¡¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤ DFX #1W¡Ê2025¡Ë3°Ì¡¡¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤ DFX #1¡Ê2025¡Ë¢£²òÀâ¥´¥ë¥Õ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼Æ£ÂôÄ¹¸åÅ¹ ÅçÅÄÃ¤ÌéÅ¹Ä¹¤·¤Þ¤À¡¦¤¿¤Ä¤ä¡¿¥´¥ë¥Õ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼ÆÈ¼«¤Î¼ÒÆâÇ§ÄêÀ©ÅÙ¡ÖÃæ¸Å¥¯¥é¥Ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡×¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î²ÁÃÍ¤òÀµ¤·¤¯¸«¶Ë¤áºÇÅ¬¤ÊÄó°Æ¤ò¤¹¤ë¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¡£Íß¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¡Ö¤Þ¤º¤ÏÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡×¤È¡¢Í½»»¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ù¥¹¥È¤Ê¥¯¥é¥Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ½÷»Ò¥×¥í¤¬¼êÊü¤µ¤Ê¤¤Ì¾´ï¤òÄ´ºº¡£´ØÏ¢µ»ö¡ÚÀ¾¶¿¿¿±û¡¢¸Å¹¾ºÌ²Â¡¢º´µ×´Ö¼ëè½¡¢¸¶±Ñè½²Ö¡¢Àîùõ½Õ²Ö¡Ä½÷»Ò¥×¥í¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¤Ì¾´ï¿Þ´Õ¡Û¤òÆÉ¤á¤Ð¡¢¤½¤ÎÈëÌ©¤¬¤ï¤«¤ë¡£
Àè·î¤ËÂ³¤¥Ù¥¹¥È3¤Ï¡¢º£Ç¯3·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ØDFX BY ODYSSEY¥Ñ¥¿¡¼¡Ù¤¬ÆÈÀê¤·¤¿¡£¸½ºßÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë5¥â¥Ç¥ë¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¿Íµ¤¤Ö¤ê¤Ç¡¢ÆÃÄ§¤Ï¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¥½¥Õ¥È¤Ê¥¤¥ó¥µ¡¼¥È¤À¡£ÅçÅÄÅ¹Ä¹¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎDFX¥¤¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï¡¢ÂÇ¤Æ¤Ð°ã¤¤¤¬¤ï¤«¤ë¡¢¤È¤Æ¤â¥½¥Õ¥È¤Ê¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¤¹¡£Á¡ºÙ¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤¬½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢²¼¤ê¤Î¥é¥¤¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥«¥Ã¥×¤ËÆÏ¤«¤»¤¿¤¤»þ¤â¡¢°Õ¤Î¤Þ¤Þ¤ËÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¥Á¥ã¥³¡¼¥ë¥°¥ì¡¼¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ï¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤Ë½¸Ãæ¤·¤ä¤¹¤¤¾å¡¢½êÍ´¶¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤â¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤À¤í¤¦¡£5¤Ä¤Î¥Ø¥Ã¥É¥¿¥¤¥×¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢3¥«·îÏ¢Â³¤Ç1°Ì¤ÎºÂ¤Ë¤Ä¤¯¤Î¤¬¡ØV-LINE FANG¡Ù¤À¡£°ÂÄê¤·¤¿¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥Ä¥Î·¿¤Ç¡¢¡Ö¤ä¤ä¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¹½¤¨¤ä¤¹¤¯¡¢Êý¸þÀ¤â½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¡£¥Æ¡¼¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤ò¾å¤²¤ä¤¹¤¯¡¢¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤¬°ÂÄê¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤ÈÅçÅÄÅ¹Ä¹¡£¥Ä¥Î·¿¤Ï¥Þ¥ì¥Ã¥È·¿¥Ñ¥¿¡¼¤ÎÄêÈÖ·Á¾õ¤Ç¡¢Â¾¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤â¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡£1°Ì¤ÈÆ±ÍÍ¡¢3¥«·îÏ¢Â³¤Ç2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ø#1W¡Ù¡£¥ï¥¤¥É¥Ô¥ó·¿¤Î¥Ø¥Ã¥É¤À¡£¡Ö¥Ö¥ì¡¼¥É¥¿¥¤¥×¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤ì¤É¡¢¤¹¤³¤·¤ä¤µ¤·¤µ¤¬Íß¤·¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¥Ï¥Þ¤ë·Á¾õ¡£¥Ø¥Ã¥É¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤Ö¤ó¡¢¥ß¥¹¤Ë¶¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ô¥ó·¿ÆÃÍ¤ÎÁàºîÀ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡£3°Ì¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê¥Ô¥ó·¿¤Î¡Ø#1¡Ù¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¡£Ãæ¸Å¤ÎÊ¿¶ÑÈÎÇä²Á³Ê¤Ï¡ØV-LINE FANG¡Ù¤¬15,000±ß¤«¤é¡¢¡Ø#1W¡Ù¤È¡Ø#1¡Ù¤¬14,000±ß¤«¤é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£9°Ì¤Ë¤Ï¥Ô¥ó¤Î2018Ç¯¥â¥Ç¥ë¡ØSIGMA 2 ANSER ¥×¥é¥Á¥Ê¥à¡Ù¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¥½¥Õ¥È¤ÊÂÇ´¶¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÇ¤Æ¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Î½éÍ¥¾¡¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼À©ÇÆ¤Ø¤È¡¢Âç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ò»Ù¤¨¤¿¥Ñ¥¿¡¼¤À¡£¡Öº£¤Ç¤â½ÂÌî¤µ¤ó¤Î³èÌö¡¢ÆÃ¤Ë¥°¥ê¡¼¥ó¾å¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¯¡¢¼ê¤Ë¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÁÅýÅª¤Ê·Á¾õ¡¢Å¬ÅÙ¤Ë¥½¥Õ¥È¤ÊÂÇ´¶¤Ï¥¯¥»¤¬¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î´¶À¤¬À¸¤«¤»¤ë¥Ñ¥¿¡¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Ê¿¶ÑÈÎÇä²Á³Ê¤ÏÃæ¸Å¤Ç15,000±ß¤«¤é¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤òÀ©¤·¤¿Ì¾´ï¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¡£¡Ú2025Ç¯10·î¤ÎÃæ¸Å¥¯¥é¥Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê¥Ñ¥¿¡¼ÊÔ¡Ë¡Û1°Ì¡¡¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤ DFX V-LINE FANG¡Ê2025¡Ë2°Ì¡¡¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤ DFX #1W¡Ê2025¡Ë3°Ì¡¡¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤ DFX #1¡Ê2025¡Ë¢£²òÀâ¥´¥ë¥Õ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼Æ£ÂôÄ¹¸åÅ¹ ÅçÅÄÃ¤ÌéÅ¹Ä¹¤·¤Þ¤À¡¦¤¿¤Ä¤ä¡¿¥´¥ë¥Õ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼ÆÈ¼«¤Î¼ÒÆâÇ§ÄêÀ©ÅÙ¡ÖÃæ¸Å¥¯¥é¥Ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡×¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î²ÁÃÍ¤òÀµ¤·¤¯¸«¶Ë¤áºÇÅ¬¤ÊÄó°Æ¤ò¤¹¤ë¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¡£Íß¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¡Ö¤Þ¤º¤ÏÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡×¤È¡¢Í½»»¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ù¥¹¥È¤Ê¥¯¥é¥Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ½÷»Ò¥×¥í¤¬¼êÊü¤µ¤Ê¤¤Ì¾´ï¤òÄ´ºº¡£´ØÏ¢µ»ö¡ÚÀ¾¶¿¿¿±û¡¢¸Å¹¾ºÌ²Â¡¢º´µ×´Ö¼ëè½¡¢¸¶±Ñè½²Ö¡¢Àîùõ½Õ²Ö¡Ä½÷»Ò¥×¥í¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¤Ì¾´ï¿Þ´Õ¡Û¤òÆÉ¤á¤Ð¡¢¤½¤ÎÈëÌ©¤¬¤ï¤«¤ë¡£
