53歳・アンミカ、ブルー×ベージュ×白を使った“3色秋冬コーデ”を紹介「遊び心のある柄スカート最高」「マネキンかと思った」
モデルでタレントのアンミカ（53）が27日、自身のインスタグラムを更新。「久しぶりの私服」とつづり、鮮やかな3色を活かした“エレガントな”秋冬コーデを披露した。
【写真】「お美しい」大胆な色使いが印象的なアンミカの“3色コーデ”
アンミカは「初冬は首を冷やしたくないから、ザックリタートルが多めに ブルーのビッグタートルに、ラメのブルーの車柄が印象的な、ニットのタイトスカートを合わせて」と、鮮やかなブルーのゆったりとしたニットが目を引くコーディネートを紹介している。
続けて「スカート柄に入っている色の、ベージュをタイツや帽子、バッグの小物に合わせたら、靴はアクセントに光沢感あるゴールドのアンクブーツに ブルー×ベージュ×白の3色コーデに」と、個性あふれる色使いを披露していた。
大胆な色使いが印象的で、スカートにはクラシックカーのようなデザインが施され、遊び心と個性をプラス。キャメルカラーのハットとバッグが、強い色をやさしく中和し、全体に洗練された印象を与えている。
大人な秋冬コーデに、コメント欄には「車のカラーとトップスのカラーとコーデされてるのが可愛い 車のスカートもお洒落」「すごく好きなコーディネートです 遊び心のある柄スカート最高」「めちゃくちゃお綺麗です」「いつもステキすぎてうっとりしております」「マネキンかと思ったらまさかの お美しい」などの反響が集まっていた。
