¡ÚÅìµþ½÷»Ò¡Û¾åÊ¡¤æ¤¡õ¾å¸¶¤ï¤«¤Ê¤¬°¦Ìî¡¢É÷¾ëÁÈ¤ÎÄ©Àï¼õÂú¡¡ÆüÄø¤Ï¡Ö¿©¤Ù¤Æ¿©¤Ù¤Æ¿©¤Ù¤Þ¤¯¤ëÀµ·î¤¬¤¤¤¤¡×
¡¡Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹ÍèÇ¯£±·î£´Æü¤ÎÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥¿¥Ã¥°²¦ºÂÀï³«ºÅ¤¬ÅÅ·â·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡£²£¹Æü¤ÎÂçºå¡¦¥¢¥¼¥ê¥¢ÂçÀµ¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¡¢°¦Ìî¥æ¥¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÇÂè£³»î¹ç¤Ë½Ð¿Ø¤·¤¿É÷¾ë¥Ï¥ë¤¬»î¹ç¸å¡¢ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¡Ö¤³¤ÎÀè°¦Ìî¥æ¥¤È¤·¤Æ¤Î¿ÍÀ¸¤ò½ª¤ï¤ë¤½¤Î»þ¤Þ¤Ç¡¢¤º¤Ã¤ÈÎÙ¤Ë¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Ð¤ê¤Î¥¿¥Ã¥°·ëÀ®¤òÄ¾ÁÊ¡£
¡¡°¦Ìî¤â¤³¤ì¤ò²÷Âú¤¹¤ë¤È£²¿Í¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸å¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Î¾åÊ¡¤æ¤¡¢¾å¸¶¤ï¤«¤Ê¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¡¢²¦ºÂÄ©Àï¤òÉ½ÌÀ¡£¤³¤ì¤ò²÷Âú¤·¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Á¡¼¥à¤Ï¡ÖÆü¤Ë¤Á¤À¤±¤Ï·è¤á¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤ª¤½¤é¤¯¤ï¤«¤Ê¤¬¿©¤Ù¤Æ¿©¤Ù¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡õ¿©¤Ù¤Æ¿©¤Ù¤Æ¿©¤Ù¤Þ¤¯¤ë¡¢Àµ·î¤¬¤¤¤¤¡×¡Ê¾åÊ¡¡Ë¤È¤Î¤³¤È¤Çà¥¤¥Ã¥Æ¥ó¥è¥ó¸å³Ú±àá¤Ç¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥È¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡Ö¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¤¿¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¾È¤ì¤ë°¦Ìî¤ËÉ÷¾ë¤¬¡Ö»×¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢£²¿Í¤Ç¥¿¥Ã¥°²¦ºÂÃ¥¼è¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£