Appleが2026年に発売すると噂されている折りたたみ式iPhone。少数生産で高価格帯の機種になるとみられているが、どれくらいの価格になるのか？

Android機種と価格を比較すると？

Apple製品関連の情報に詳しい海外メディア「9to5Mac」の11月24日付記事で、執筆者のRyan Christoffel氏は、Appleの新しい折りたたみ式スマートフォンを「iPhone Ultra」と表現している。

このiPhone Ultraは、従来の折りたたみ式スマホにみられる「画面上の折り目」がないという情報が。折り目がない、もしくは目立たないという点は動画視聴の快適さに直結する要素。iPhone Air（2025年9月発売）で実現された筐体の薄さと組み合わされば、画期的なスマホになる可能性があるといえる。

だが、問題はその価格である。

台湾の調査会社Fubon Researchによると、iPhone Ultraの価格は最高で2399ドルになる可能性があるという。日本円では約37万円だ。iPhone 17 Pro Max（2025年9月発売）の最小ストレージモデル（256BG）の価格は19万4800円。それと比べれば、実に2倍近い価格差になってしまう。なお、iPhone 17 Pro Maxの最大ストレージモデル（2TB）の価格は32万9800円だ。

では、Android機種と比較した場合はどうか。日本では25年8月に発売されたサムスン電子のSamsung Galaxy Z Fold7（256GB）は、ショップによってばらつきはあるがおおむね24〜26万円台で販売されている。iPhone Ultraはそれよりも大幅に高価な製品になってしまうのだろうか。

iPhone Ultraは、果たして売れるのか？ そんな懸念もありそうだ。

驚異的な筐体の薄さを実現したiPhone Airは、販売が低迷していると伝えられている。その一方で、同時に発売されたiPhone 17 Proと17 Pro Maxは販売が順調とみられており、現在のユーザーはモノの購買志向がやや保守的になっているのかもしれない。

果たして、iPhone Ultraは我々の期待に応える機種になるのだろうか？

（澤田真一）