「この家に住んであげる」って…リノベ費用まで要求してくる義妹の乗っ取り計画とは？

2025年11月30日 11時11分
ウーマンエキサイト

「住んであげる？」義妹の突然の申し出とは父が亡くなったことで、実家の片付けと管理に困っていた主人公の宗祐。我の強い梨花に実家をタダで？貸すなんて、揉める予感しかない…。この後、信じられない行動に出る義妹の梨花。宗祐は、妻の美帆、義妹の梨花を通じて「歪んだ家族の闇」を知ることになるのですが‥。ぜひ本編でその結末を見届けてみませんか？漫画「義妹が実家を乗っ取り!?」(ウーマンエキサイト編集部)

【まんが】義妹が実家を乗っ取り!? を読む
一番憎い相手と同類に…"家族を壊した女"に罪はないのか？【娘と可愛いお姉さん Vol.45】
娘は僕の子じゃなかった…？ 信じた愛が崩壊した夫の壮絶な闘い