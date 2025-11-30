「脱・老け顔」神アイテムの使い方を伝授！超人気ヘアメイク職人・化け子直伝「10歳若返る」ベースメイクの極意
YouTubeでも大人気の化け子さんが指南する「脱・老け顔のベースメイク術」。今回は、メイクアイテムの扱い方についてレクチャーしてもらいました。
【画像で見る】根元からきれいにグッと上がったまつ毛が完成！
同じアイテムでも、使い方ひとつで仕上がりが断然変わってくるので、扱い方はとても大事。多くの人が使っているであろう“まつ毛アイテム”と、間違えた使い方をしている、またはどう使っていいかわからないという人が多い“ブラシ”について、しっかりマスターしちゃいましょう！
■きっちり上向きキープ！耐久カールを叶えるマスカラテク
マスカラを使う人のほとんどが、まつ毛をグッと持ち上げたいはず。でも、加齢にともなってまぶたも下がってくるので、ただつけるだけでは時間と共にまつ毛が徐々にへたってきちゃう。そこで、まつ毛をしっかり上げて、きれいなカールをキープできるマスカラの使い方を説明します。
まず大事なのは、まつ毛についている油分を抑えること。プレストパウダーを小さめのブラシに取り、まつ毛の根元に粉をつけていきます。
こうして油分を抑えたら、ビューラーの登場。
化け子さん「根元の部分をしっかりはさんでグッと上げ、そこから少しずつ毛先に向かってスライドさせていきます。あくまで優〜しくね！
ここで、まずは根元だけにマスカラをつけます。私が動画で使っているのは、セザンヌの耐久カールマスカラ。そして5分待つ！この時間がとっても大事なの。
次にセザンヌのラスティングカールマスカラを毛先につけると、ほ〜ら、根元からきれいにグッと上がったまつ毛が完成！
ただ塗るのではなく、パウダーやビューラー、マスカラを使っていくつもの手間をかけることで、これまでとはひと味もふた味も違うまつ毛になれるはずです。」
まつげのカール最強キープ術は、こちらの動画でもチェック！
■道具でメイクは劇的に変わる！いいブラシのすゝめ
メイクをするうえで、もっとも重要な役割を担っているのがブラシだと化け子さん。
「KISHIメイクブラシセットには、チークブラシ、アイシャドウブラシの大・中・小、アイブロウブラシの5本が入っています。
アイシャドウブラシ（大）は、アイホールに明るい色のアイシャドウをのせるのに重宝。先端がとがっているので、同じブラシの先に違う色を取って、涙袋にのせることもできます。」
丸みのあるアイシャドウブラシ（中）は、まぶたの丸みに沿ってグラデをかけるのにもってこい。アイシャドウブラシ（小）は、目の際や目尻に濃い色のアイシャドウをスッスッと入れたり、ジェルアイライナーを自然にぼかしたりと万能です。これで美しい目元が完成！
眉ブラシも実に秀逸。薄めの平筆で、斜めにカットされているので、アイブロウライナーを描き足す際、エッジを使うと描きやすい！幅が絶妙で、硬すぎず柔らかすぎないところがポイントで、不器用さんでも上手に眉が描けます。
チークブラシは大きめなので、たっぷりパウダーを含んでくれます。ポンポン、ふわっとやさしくつけると、ふっくらほっぺが完成！頬がこけて老け見えするのをやわらげてくれる、優秀選手です。
「メイクって、使うブラシによって簡単にもなるし上手にもなれるもの。ブラシを1つ買うだけで、仕上がりがまったく違ってくるのよ〜！メイクが苦手という人こそ、いいブラシを使ってね。」と化け子さん。
神アイテムを上手に使って気になるポイントをていねいにメイクして「脱・老け顔」を目指してみてくださいね！
＃プロフィール
教えてくれたのは
化け子さん
本名：岸順子。1966年生まれ。芸能界で長年活躍する現役ヘアメイクアーティスト。登録者数40万人超えの人気YouTubeチャンネル「ヘアメイク職人 化け子の駆け込み寺」を運営。『化け子のオキテ。：オトナのための シン常識の美活ワザ100』（主婦と生活社）など、著書多数。
取材・文＝長田由香
