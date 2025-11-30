【クレーマー】番号札をもらってないと客が激怒！しかしもらっていたことが判明…!!「ちゃんと謝れる人って素敵」【作者に聞く】
雑貨販売員の日々を描くオムニウッチー(@omni_uttii821)さん。ラッピング待ちのお客さんに渡す番号札。ラッピングと交換に番号札をもらおうとしたら「は？もらってないけど」と言い張られた創作漫画「ラッピング希望のお客様」を紹介する。
■第一印象は厄介そうなお客様！
ラッピング希望だと言うお客様だが、ラッピング前から強めの口調で「値札はきれいにはがして」「割れないように包んで」と、なにやらクセが強そうなお客様に警戒しつつ笑顔で対応したオムニウッチーさん。待ち時間に用事を済ませてくると言うので番号札を渡して引き取りを待つことになった。そして、戻ってきたお客様に番号札を回収しようと声をかけるも「もらってない」と言い張り、「お渡ししたはず」「もらってない」の問答を続けるが、これ以上はクレームになるかもと商品を渡し、番号札は諦めることに…。しかし、再びお客様が現れて「お財布に入ってた」と番号札を持って謝罪に来たのだ。
予想外の展開に本作の読者からは「自分に非はないと思って、もらってないです‼とか言う人に限ってもらってますよ。でも、ちゃんと謝ってくれてよかったですね」「嫌な感じなお客様が、後日きちんと謝ってくれて、気持ちが晴れ晴れすることある」との声が寄せられている。また、オムニウッチーさんも「絶対捨てられてると思ってたので、わざわざ謝罪しに来てくれたことにビックリしました！実は当たり前のことなのに、マイナスからスタートしてるから加点がすごかったです！」と印象が一転したそうだ。
厄介な人ばかりじゃないと感じられる本作、ぜひ読んでみて。
取材協力：オムニウッチー(@omni_uttii821)
