冷凍かぼちゃでデリの味！甘じょっぱさが食欲そそる「冷凍かぼちゃの塩バターサラダ」を作ってみた

簡単デリ風「冷凍かぼちゃの塩バターサラダ」作ってみた！

冷凍野菜にはいろいろな種類がありますが、中でも定番の「かぼちゃ」は、カット済みで下処理の手間がかからず、温めるだけで使える便利な食材です。

今回はそんな冷凍かぼちゃを使った、簡単でおいしいデリ風サラダのレシピに挑戦してみました。

レンジでチンしてマッシュするだけ

1. 電子レンジ加熱ができる耐熱容器に冷凍かぼちゃを入れ、ラップをかけずに600Wで3分加熱します。





2. かぼちゃが熱いうちにマッシュして、バターや塩、レーズンなどの材料を加えてよく混ぜたら完成です。





塩バター＆レーズンが絶妙！





かぼちゃの加熱時間も含めて、調理時間は5分くらい。急にあと一品欲しくなった時でも間に合うくらい、とっても簡単にできました。

それでは、さっそくいただきます！





かぼちゃのやさしい甘さにバターのコクと塩気のバランスが良くておいしい！

仕上げにひと握り加えたレーズンが甘さのアクセントになり、最後まで飽きずに食べられます。

こうしたかぼちゃのサラダはマヨネーズを使うことも多いですが、このレシピはマヨなしなので少しヘルシーに食べられますね。

実際に調理する際のコツは？

かぼちゃが熱いうちにバターを加えて全体を混ぜ、バターの味をなじませるのがポイントかなと思いました。

塩味をしっかりめにつけると、甘さと塩気のメリハリがはっきりして、味がぼやけずに仕上がりますよ。

お弁当のすきま埋めにも◎

実際に作った方からのつくれぽ（みんなのつくりましたフォトレポートのこと）

でも「簡単でおいしい」「子どもがたくさん食べました」と大好評！

少量のから作れて、レンジで加熱して混ぜるだけなので、あと一品足りない時やお弁当の隙間埋めなどにとても便利なサラダです。

おうちの冷凍庫に冷凍かぼちゃがあったら、ぜひ一度作ってみてください。

（TEXT：菱路子）