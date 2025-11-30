川崎駅前の複合商業施設「ラ チッタデッラ」は、2025年11月14日〜2026年2月1日(日)の期間、「Diventa Bella / Bello! 合言葉は“キレイになろう！”」をコンセプトにウィンターイルミネーションを展開する。

【画像】光とグラフィカルアートのイルミネーション(イメージ)

複合商業施設「ラ チッタデッラ」でウィンターイルミネーションを展開(イメージ)


今年のウィンターイルミネーションは、「Diventa Bella(ディヴェンタ・ベッラ)/Bello(ベッロ)合言葉は“キレイになろう！”」をテーマに展開。合言葉の“キレイになろう！”をコンセプトに、外見だけでなく内面からも輝く「キレイ」を提案する。

仲間とワイワイ楽しめるパーティープランや、ビューティー関連店舗の紹介、さらに“キレイ”をプレゼントするキャンペーンなど、自分らしく輝くための体験を、ラ チッタデッラが届けてくれる。

イルミネーションイベントについて、担当者に話を聞いた。

ーー意図や狙い、ターゲットは？

川崎市はじめ、横浜市、東京都など多くのお客様をターゲット層として、イルミネーションをお楽しみいただければと考えております。

ーーイチオシ、目玉となるものは？

アートギャラリーのようなイルミネーション！

■“キレイ”を写し出す、光とグラフィカルアートのイルミネーション

【画像】光とグラフィカルアートのイルミネーション(イメージ)


グラフィカルなモノトーンイラストレーションと、キラキラと輝くイルミネーションのコントラストが織りなす空間は、まるでアートギャラリーに迷い込んだよう。訪れる人を非日常の“キレイ”の世界へと誘う。

■チッタで楽しむ“キレイ”を紹介

左から「パーティープラン」「ビューティー＆リラクゼーション」「Bella / Bello! Winter キャンペーン」


【パーティープラン】

施設内のレストランには、冬の集いに選びやすい多種多様なプランが登場。仲間や大切な人とイルミネーションを眺めながら、美食とともに「煌めくひととき」を楽しもう。

【ビューティー＆リラクゼーション】

チッタならではの美容と癒やしの時間を体験。美肌ケアからリラクゼーションまで、日常を忘れ「自分をととのえる贅沢」をお届け。

【Bella / Bello! Winter キャンペーン】

ビューティーショップやパーティープランを5000円以上利用すると、抽選で10万円分の旅行券が当たるBella/Bello! Winterキャンペーンを開催。

■シン・都市型サウナ「saunahouse」スペシャルキャンペーン

シン・都市型サウナ「saunahouse」スペシャルキャンペーン


2025年1月にラ チッタデッラ内にオープンした、シン・都市型サウナ「saunahouse(サウナハウス)」から、この1年頑張った人へ、心まであたたまるクリスマスギフトを。地下水を使った風呂と水風呂、演出の異なる5つのサウナで“温活”を体験。癒やされながら、うれしいギフトもゲットしよう。

■豪華賞品が抽選で当たるSNSキャンペーン

SNSキャンペーン


ハッシュタグ「#チッタイルミネーション」をつけて、ラ チッタデッラのイルミネーションや装飾の画像を投稿した人のなかから、抽選で賞品が当たるSNSキャンペーンを実施。

■FOUNTAIN SHOW 噴水ショー

FOUNTAIN SHOW 噴水ショー


期間限定でショー噴水がクリスマスバージョンに。煌めくイルミネーションと一緒に楽しもう。

※イベントの開催や天候に伴い、一部ショーを中止する場合あり

■LA CITTADELLA INFORMATION・NEW SHOP OPEN

左から「マロリーポークステーキ」「アルコバレーノ」「LIZARRAN」(すべてイメージ)


・2025年10月1日オープン「マロリーポークステーキ」(ジャンル：ポークステーキ専門店)

上質な豚肉を真空低温調理でじっくり芯まで火を通し、表面をフライパンでカリッと焼き上げるポークステーキが自慢。

・2025年10月17日オープン「アルコバレーノ」(カフェ＆クレープ)

クレープ17種類、デリクレープ3種に自家製ケーキを楽しめるカジュアルなカフェ。

・2025年12月8日(月)オープン予定「LIZARRAN(リザラン)」(スペインバル)

カジュアルな価格帯で伝統的なスペインのタパスを中心にスペインの美食体験ができる。

■LA CITTADELLAについて

LA CITTADELLA


2002年開業。イタリアのヒルタウン(丘の上の街)をモチーフに作られた「ラ チッタデッラ」は首都圏最大級のシネコン「チネチッタ」と大型ライブホール「クラブチッタ」、シン・都市型サウナ施設「saunahouse」を中心に、ショップ＆レストランや、美容・ウェルネス、ウェディングなどのサービスが集まる楽しみいっぱいのエンターテインメントの街。

■「Diventa Bella / Bello!」開催概要

イルミネーション開催期間：2025年11月14日〜2026年2月1日(日)

点灯時間：16時30分〜23時

開催場所：神奈川県川崎市川崎区小川町4-1 ラ チッタデッラ施設内およびチネチッタ通り

【シン・都市型サウナ「saunahouse」スペシャルキャンペーン】

期間：2025年12月1日(月)〜12月25日(木)

対象：女性の来館者(LINE友だち登録必須)期間中、来館の都度プレゼントを用意

【SNSキャンペーン】

期間：2025年11月14日〜2026年1月12日(祝)

【Bella / Bello! Winterキャンペーン】

期間：2025年12月1日(月)〜2026年2月1日(日)

対象：飲食店、ビューティー、サービス店

※一部、対象外店舗あり

【FOUNTAIN SHOW 噴水ショー】

期間：2025年11月14日〜12月25日(木)

時間：17時10分〜22時30分 各時1時間おき(土日祝は30分おき)

