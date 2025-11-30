¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥ÈÛØ¸¶¡¢º£Ç¯¤âÆÓ¤Î»Ô¤Ø¡ªÁêÊý¡¦ÂçÄáÈîËþ¤Ï¡ÈÍî¤Á¤Ê¤¤¡É·§¼ê¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡Ä
¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ë¤Æ2022Ç¯¤«¤é2Ç¯Ï¢Â³¤Ç½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢2024Ç¯¤Ë¤ÏÈá´ê¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ÈÃå¼Â¤ËÇ§ÃÎÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È¡£ÆÈÆÃ¤Ê¸À¤¤²ó¤·¤ÎÄ¹¼Ü¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬ÊÊ¤Ë¤Ê¤ë¥Ä¥Ã¥³¥ßÃ´Åö¡¦ÛØ¸¶ÍÎÊ¿¤µ¤ó¤Ï¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÍÛµ¤¤ÊÀ³Ê¤È¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥ª¡¼¥é¤Ç¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤ë¤´µ¡·ù¥Ü¡¼¥¤¤À¡£¡Ö¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥ÈÛØ¸¶¤Î³Ú¤·¤ßÆüµ¡×¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÛØ¸¶¤µ¤ó¤ÎÀ¸³è¤Ë¤¢¤ë¡È¤ª³Ú¤·¤ß¡É¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤ª¤¹¤½Ê¬¤±¡ª
¢£Âè25²ó¡ÖÆÓ¤Î»Ô¡×
Âè25²ó¤Î¹¹¿·¤Ç¤¹¡£
ÀèÆüM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¤Ç½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿Ê½Ð¤â¤·¤Æ¹¹¿·¤â¤¹¤ë¤È¤Ï¤¹¤´¤¤¡£³¹¤Ç¸å¤í¤«¤é¡Ö¤ª¤¤¤½¤³¤Î´èÄ¥¤ê²°¤µ¤ó¡ª¡×¤ÈÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¤é¡Ö¤É¤·¤¿¤ó¡©¡×¤ÈÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¤ä¤í¤¦¡£
½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤Î¤Ï4²óÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¤½¤Î´î¤Ó¤Ï¤¤¤Þ¤À¤ËÂç¤¤¯¡¢¿Ê½Ð¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ï¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤Ç¡Ö¥¥¿¥¡¥¡¥¡¡«¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÀµ·ýÆÍ¤¤ò¤·¤Æ¶«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿(¤³¤Î»þ¤Î²¶¤ÎÀµ·ýÆÍ¤¤Ï¡¢·ö²Þ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤·ã¤è¤ï¤Î²¶¤¬·«¤ê½Ð¤·¤¿Àµ·ýÆÍ¤¤È¤¤¤¨¤É¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤·ÂçÌÚ¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿ÂçÌÚ¤òÇØ¤â¤¿¤ì¤Ë¤·¤ÆºÂ¤Ã¤¿»þ¤Á¤ç¤¦¤ÉÆ¬¤ò¤¤¤¤´¶¤¸¤ËÃÖ¤±¤ë¤Ø¤³¤ß¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¯¤é¤¤Àª¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ä¤í¤¦)¡£
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤Ë¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î½»Ì±¤ÎÊý¤«¤é¡Ø11·î20Æü¤Î20»þº¢¡¢°Û¾ï¤ÊÇú²»¤¬¤·¤ÆÌÂÏÇ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤Ë¤«¡¢¤À¤ó¤¸¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤À¤ó¤¸¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê²»¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ï¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¥¯¥ì¡¼¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄ¥¤ê»æ¤¬¤µ¤ì¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤âM-1¤Î½à·è¾¡¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤ä¤í¤¦¡£Á°²ó¤¢¤Þ¤ê¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿·è¾¡Àï¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
º£²ó¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤ÏÆÓ¤Î»Ô¡£
2021Ç¯¤Î½©¤ËA¥Þ¥Ã¥½¤Î²ÃÇ¼¤µ¤ó¡¢¤Ò¤Ä¤¸¤Í¤¤¤ê¤ÎºÙÅÄ¡¢G¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¥À¤ÎÀ±Ìî¡¢¤®¤ç¤Í¤³¤Î¾®Åç¥¢¥í¡¼¤Î5¿Í¤Ç¿·½É¤Î²Ö±à¿À¼Ò¤ÎÆÓ¤Î»Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢·§¼ê¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·§¼ê¤Ï¹¬±¿¤ò¤«¤½¸¤á¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿¡¢¤¤¤¤°ìÇ¯¤ò²á¤´¤»¤¿¤éÍâÇ¯¤Ï¾¯¤·¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿·§¼ê¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹(·§¼ê¤ÎÃÍÃÊ¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤¤Ç¤â¤¤¤¤¤·¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤éµîÇ¯¤è¤êÃÍÃÊ¤ò²¼¤²¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÇ¯Æ±¤¸¤ªÅ¹¤ÇÇã¤¤Â³¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢°ã¤¦¤ªÅ¹¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌ°Ê³°¤ÎÊý³Ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¾þ¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤È¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢Êý³Ñ¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¸¼´Ø¤Î³°¤Ë¸þ¤±¤Æ¾þ¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤È¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÓ¤Î»Ô¤ËÄÌ¤¦¤¦¤Á¤Ë¡¢¿¿¼Â¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÌÜ¤¬ÍÜ¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹)¡£
½éÇ¯ÅÙ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç500±ß¤Î¼ª¤«¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¾®¤µ¤¤·§¼ê¤ò¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í·§¼ê¿ÍÀ¸¤¬¡×
¡Ö¤³¤ì¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡Ö°ìµ¤¤ËÃÍÃÊ¤¢¤²¤¹¤®¤ó¤è¤¦¤Ë¤Ê¡×
·§¼ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¸ß¤¤¤Ë·§¼ê¿ÍÀ¸¤òÌóÂ«¤·¹ç¤¤¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Á´°÷¤½¤í¤ï¤Ê¤¤Ç¯¤Ï¸ß¤¤¤Ë¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¢¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÀÀ¤¤¤ÏËèÇ¯²Ì¤¿¤µ¤ìÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÃÍÃÊ¤â500±ß¢ª1000±ß¢ª2000±ß¢ª4000±ß¤ÈÃÏ¤ËÂ¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¾®¹ï¤ß¤Ë¹¹¿·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¡¢4000±ß¤Î·§¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µîÇ¯¤Ï¡Ö¤¤¤è¤¤¤è¤¯¤ë¤È¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥à¡¼¥É¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯¤«¤éÂçÄáÈîËþ¤È¥¸¥°¥í¥Ý¥Ã¥«¤Î¤ê¤ç¡¼¤¾¡¼¤â·§¼ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢¿·¿Í¤ÎÆó¿Í¤Ï¼ª¤«¤¤ß¤¿¤¤¤Ê·§¼ê¤ò1000±ß¤ÇÇã¤¤¤Þ¤·¤¿(Êª²Á¹â¤Ç¼ª¤«¤¤ß¤¿¤¤¤Ê·§¼ê¤¬500±ß¤«¤é1000±ß¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹)
¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿2025Ç¯¤ÎÆÓ¤Î»Ô¡£ºòÇ¯¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê·§¼ê¤òÇã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Õ¥é¥ó¥Ä¤ÎÅÚ´ô¤¯¤ó¤â²Ã¤ï¤ê¡¢Íè¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ºÙÅÄ¤È¾®Åç¥¢¥í¡¼¤òÈ´¤¤¤¿6¿Í¤Ç·§¼ê¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÚ´ô¤¯¤ó¤¬ÂçÄáÈîËþ¤ÎµîÇ¯Çã¤Ã¤¿¼ª¤«¤¤ß¤¿¤¤¤Ê·§¼ê¤ò¸«¤Æ¡¢¡ÖÈîËþ¤µ¤ó¤½¤ó¤Ê¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤·§¼ê¤Ç·è¾¡¤¤¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª·§¼ê¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¤È·§¼ê¤Ø¤Î¿®Íê¤ò¹â¤á¤¿¤¢¤È¡¢²ÃÇ¼¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¹çÎ®¡£·§¼ê¤ò¸«¤Æ¤Þ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
5000±ß¤«6000±ß¤Î·§¼ê¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃÍÃÊ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È·§¼ê¤Î¸«¤¿ÌÜ¤âÅ¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¹¥¤ß¤âÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤¹¤¬¤Ëº£Ç¯¤«¤é¤Ï¤ª¤½¤í¤¤¤Î·§¼ê¤òÇã¤¦¥ë¡¼¥ë¤ÏÅ±ÇÑ¤µ¤ì¡¢³Æ¡¹¤¬¥Ó¥Ó¥Ã¤È¤¤¿·§¼ê¤òÇã¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤ºÂçÄáÈîËþ¤¬ÌÜ¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¡¢¤Ç¤«¤¤ÇÏ¤Î¿Í·Á¤¬¤Ä¤¤¤¿3000±ß¤Î·§¼ê¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÇÏ¤Î¿Í·Á¤Î¥µ¥¤¥º¤ä¥Ä¥ä¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤«¤é¡¢±ïµ¯¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¥×¥ó¥×¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ß¤ó¤Ê¤¬¡Ö2Ç¯ÌÜ¤Ç¤½¤ì¤ÏÈô¤Ð¤·²á¤®¤Ç¤Ï¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Å¹¼ç¤Î¿Í¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥Ò¥À¥ê¥¦¥Þ¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©ÇÏ¤Ï±¦¤«¤é¾è¤ë¤È¥À¥á¤Ê¤Î¡£º¸¤«¤é¾è¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¡£º¸¤«¤é¾è¤ë¤È¡¢¡ÈÍî¤Á¤Ê¤¤¡É¤Î¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢ÈîËþ¤Î¹ØÇã°ÕÍß¤ÏMAX¤Ë¡£
ÈîËþ¤¬¡ÖÇã¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢Å¹¼ç¤¬¡Ö¤¸¤ã¤¢²¶¤ÎÀâÌÀ¤¬1000±ß¤À¤«¤é4000±ß¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÈîËþ¤¬¡Ö¾éÃÌ¤¬¤¦¤Þ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é3000±ß¤òÅÏ¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤È¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢·ë¶É4000±ßÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ü¥é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÈîËþ¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤â¤¦¤µ¤Ã¤½¤¯±¿¤Ê¤¤¤¬¤Ê¡ª¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¥°¥Ã¤È¤³¤é¤¨¡¢·§¼ê¤òÊú¤¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¢¤È¤ß¤ó¤Ê¤â»×¤¤»×¤¤¤Î·§¼ê¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÏÀ±Ìî¤Î·§¼ê¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À±Ìî¤ÏºòÇ¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È¤ÏÊÌÆü¤ËÆÓ¤Î»Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿4000±ß¤Î·§¼ê¤Î¼Ì¿¿¤ò¤â¤È¤Ë°ì¿Í¤ÇÇã¤¤¤Ë¤¤¤¡¢¤«¤Ê¤êñÙ¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¡Ö¼Ì¿¿¤ÈÆ±¤¸¤Î¤Ê¤é¥³¥ì¤À¤è¡×¤È9000±ß¤Î·§¼ê¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÀ±Ìî¤Ïº£Ç¯»ÒÊõ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤Èº£Ç¯¤Ï°ìËü±ß¤ÎÂçÂæ¤Ë¾è¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£°ìËü±ß¤Î·§¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Å¹¼ç¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬ÇðÌÚ¤òÃ¡¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥è¥©¡¼¡ª¥Ñ¥Ñ¥Ñ¥ó¡ª¥Ñ¥Ñ¥Ñ¥ó¡ª¥Ñ¥Ñ¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¡ª¤Ï¤Ã¡ª¥Ñ¥Ñ¥Ñ¥ó¡ª¥Ñ¥Ñ¥Ñ¥ó¡ª¥Ñ¥Ñ¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¡ª¤è¤Ã¡ª¥Ñ¥Ñ¥Ñ¥ó¡ª¥Ñ¥Ñ¥Ñ¥ó¡ª¥Ñ¥Ñ¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¡ª¤è¤¤¤·¤ç¡¼¡ª¡×¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Þ¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ±Ìî¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤°ìÇ¯¤òµ§¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¶Ã¤¤Î»ö¼Â¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÈÅ¹°÷¤µ¤ó¤ÎÉÄ»ú¤¬¡ÈÀ±Ìî¡É¡¢·§¼ê¤òÇã¤Ã¤¿¤ªÅ¹¤ÎÌ¾Á°¤¬¡ÈÀ±Ìî¤Î±ü¤µ¤ó¤ÎµìÀ«¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï2026Ç¯¤ÎG¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¥À¤Ï¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ä¤í¤¦¡£¤ß¤ó¤Ê¤â·§¼ê¤òÇã¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
