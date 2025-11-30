最大56%オフはお得！HARIOの″中身がわかる福袋″7種類が登場《12月1日から予約開始》
ハリオ商事は、2025年12月1日からHARIO ネットショップで福袋の予約を開始します。
バリエーション豊かで豪華な7種類
「コーヒー」「ティー」「キッチン」「猫」「犬」など、ライフスタイルに合わせて選べる7種類の福袋が登場。人気の器具や耐熱ガラス、ティーセット、ペット用品まで幅広く揃っています。
1、コーヒーセット01＜グレー＞
V60発売20周年を記念した限定カラーのハンドドリップセットをはじめ、ハンドドリップに必要なコーヒーアイテムを詰め込んだ、コーヒー器具の福袋です。
【セット内容】
●V60 カラーブリュー（アーバングレー）／1点
●電動コーヒーミル・スイッチ（ホワイト）／1点
●フタ付き保温マグ（グレー）／1点
●V60ドリップケトル・フィット（シルバー）／1点
●V60 ペーパーフィルター01W Zebrang／3点
通常1万5477円相当の商品が入って、価格は8800円。
2、コーヒーセット02＜ブラック＞
折り畳んでコンパクトに収納できるV60ドリッパーや、ステンレス刃で心地よい切れ味のコーヒーミルなど、ブラックを基調としたスタイリッシュなコーヒーアイテムのセットです。
【セット内容】
●V60フラットドリッパー02 PLUS Zebrang／1点
●V60ペーパーフィルター02W Zebrang／2点
●ゼブラングラス400／1点
●ゼブラングラス200／1点
●ゼブラン ノマド ドリップケトル／1点
●ゼブランコーヒーミル ステンレスカッター／1点
●セラミックコーティング 真空二重保温ポット 600mL（ブラック）／1点
通常2万5212円相当の商品が入って、価格は1万1000円。
3、ティーセット
HARIO NETSHOPで人気の「茶茶急須・丸 AYAORI」をはじめ、保温ポットや耐熱ガラスのピッチャー、使いやすいマグがセットになった、お茶を楽しむための福袋です。
【セット内容】
●茶茶急須・丸 AYAORI／1点
●ウォーターピッチャー／1点
●セラミックコーティング 真空二重保温ポット 600mL（ホワイト）／1点
●ストレートマグ 2個セット／1点
通常1万1550円相当の商品が入って、価格は6600円。
4、ティー＆コーヒーセット
お茶もコーヒーも楽しみたいという人にぴったりのセットです。オリーブウッドや琺瑯の質感を活かした、ナチュラルでぬくもりを感じるアイテムがそろっています。
【セット内容】
●カフェプレス・ウッド／1点
●ボナ・琺瑯ドリップケトル／1点
●ティー＆コーヒーメーカーマグ／1点
通常2万2000円相当の商品が入って、価格は9900円。
5、キッチンセット
ネットショップ限定の「ガラスのレンジ小鉢」や、フタ付きの耐熱ガラスボウル、メジャーカップなど、毎日の料理が快適になるアイテムの詰め合わせです。
【セット内容】
●ガラスのレンジ小鉢 2個セット／1点
●耐熱ガラス製メジャーカップ2個セット／1点
●ガラスの一夜漬け器 Sホワイト／1点
●レンジフタ付き耐熱ガラス製ボウル 3個セット／1点
●フルーツスムージーメーカー（ペールグレー）／1点
通常1万6060円相当の商品が入って、価格は8800円。
6、猫セット
可愛らしい絵柄の「にゃんプレボウル」や、肌にやさしい柔らかなシリコーンブラシをはじめ、猫草栽培キットや自然由来のケアアイテムがセットになっています。
【セット内容】
●にゃんプレボウル・ホワイト／1点
●にゃんマット・グレー／1点
●猫草栽培キットにゃんベジリフィル2パック／2点
●ペットのブラシ グルッテ ソフト オレンジ／1点
●ファミリア ボタニカルスプレー150mL／1点
●ファミリア ペット食器クリーナー300mL／1点
通常9405円相当の商品が入って、価格は4400円。
7、犬セット
自然由来のシャンプー＆トリートメントや、肌にやさしい柔らかなシリコーンブラシなど、ケアアイテムが充実しています。
【セット内容】
●ワンコトイレマットワイド／1点
●マルプレ2（ホワイト）／1点
●ペットのブラシ グルッテ ソフト オレンジ／1点
●ファミリア ボタニカルスプレー 150mL／1点
●ファミリア ボタニカルシャンプー 300mL／1点
●ファミリア ボタニカルトリートメント 125mL／1点
●コンパクトエリザベスカラー エリコS／1点
通常1万3970円相当の商品が入って、価格は6600円。
いずれも12月1日からHARIOネットショップ限定で予約受付がスタートします。
詳しくは、公式サイト特設ページから確認できます。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部