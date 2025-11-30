Á·¾ìµ®»Ò¥¢¥Ê¡¡¹â»Ô¼óÁê¤ÎÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡È¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤è¤êÈ¯¸À¡É¤Ë¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¶Ã¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼Á·¾ìµ®»Ò¡Ê50¡Ë¤¬30Æü¡¢MC¤òÌ³¤á¤ëTBS¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¡ÊÆüÍËÁ°8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬26Æü¤ÎÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤È¤ÎÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤Ç¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤è¤êÄê¿ôºï¸º¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢ÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤ÇÌîÅÄ»á¤«¤é´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©¶¯²½¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¤¼¤ÒÄê¿ôºï¸º¤ò¤ä¤í¤¦¡£»¿À®¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤«¤ï¤·¤¿¡£
¡¡Á·¾ì¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¶Ã¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤òÂ³¤±¤¿¤¤¼«Ì±ÅÞ¤È¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÌîÅÞ¤Ï¤â¤¦Ë¡°Æ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Öº£¹ñ²ñ¤Ç¤»¤á¤Æ7000¤òÄ¶¤¨¤ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¯ÅÞ»ÙÉô¤Ç¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤Ï¤ä¤á¤Æ¸¥¶â¤Î¼õ¤±»®¤òÅÞËÜÉô¡¢¤¢¤È¸©Ï¢¤Ë¹Ê¤í¤¦¤È¤¤¤¦°Æ¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¼«Ì±ÅÞ¤Ï¸å¤í¸þ¤¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£