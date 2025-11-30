Image: Amazon

お得すぎるじゃろ…。

TUF Gamingといえば、性能の高さと手頃な値段が魅力で知られるAsusのゲーミングブランド。僕もTUF Gamingマシンで『サイバーパンク2077』を楽しんでいます。

その2025年モデルとなる「TUF Gaming F16 FX608JMR」が、なんとブラックフライデーで29％オフになってました。定価23万9800円のところ、16万9800円に！

ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR 169,800円 Amazonで見る PR PR

Image: Amazon

リフレッシュレート165Hzの16インチディスプレイに、Core i5 14450HX、RTX5060、メモリ32GB。Asus StoreのモデルよりもCPUがワンランク下がるものの、『モンスターハンター ワイルズ』も120fpsで動くミドルハイ機です。

ちなみに僕は2024年モデルのTUF Gaming A16シリーズを使ってますが、やっぱり自宅でPCゲームを遊ぶなら16インチが良いですね。外に持っていく可能性があるならZephyrus（これも24％オフ！）が候補だけど、やっぱ大画面is正義。

Image: Amazon

発売時期も2025年夏と最近なので、これから数年は戦えるでしょう。セールになっているゲーミングノートPCはあらかたチェックしましたが、おそらくコレがもっともお得じゃないかな？

Source: Amazon