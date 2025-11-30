冬は長め派の【40・50代】へ！ 下ろしても楽にキマる♡「こなれミディアム」

寒い季節は、首元まで伸ばしたミディアムヘアが人気。下ろしたままでもまとまりやすい長さなら、ストールやコートにも合わせやすく、日常の扱いやすさもキープできます。動きのあるレイヤーや自然なくびれでシルエットに表情をつけると、髪を結ばずともこなれ感が出やすいのが魅力。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、冬に取り入れたいミディアムヘアをご紹介します。

厚みと動きのバランスが絶妙なレイヤーミディ

オリーブベージュをまとったレイヤーミディ。レイヤーをしっかり入れながらもベースの厚みを残し、軽やかな動きと落ち着いたシルエットを両立しています。トップは毛束を揺らすように内に流し、ベースは外へ。くすみ系の色味で大人らしく、冬コーデにもよく映えそうなデザインです。

柔らかくもメリハリ抜群◎ くびれミディ

赤みを抑えたくすみブラウンのくびれミディ。中間で一度ふんわり膨らませてから、首元でギュッと引き締め、毛先は軽やかに外ハネへ。立体的なくびれにゆるやかな毛束が重なり、自然な女性らしさが生まれます。強い動きに頼らず、レイヤーを適度に入れて曲線的なシルエットを作っているため、落ち着きのある華やかさに。ニュアンスのあるカラーで柔らかさが際立つスタイルです。

ナチュラルブラウンのふんわりレイヤーミディ

ナチュラルブラウンが上品に映える、ふんわりまとまるミディアムレイヤー。レイヤーをしっかり入れつつも、毛束は内へワンカールを重ねて、空気感はあるのに散らかりにくいシルエットに整えています。エアリーに見せながら、扱いやすさもキープしてくれる、大人のためのレイヤースタイルです。

上品な陰影が生まれる、ストレートタッチのレイヤーミディ

上品なくすみブラウンをベースに、細めのハイライトを控えめに効かせて立体感を出したレイヤーミディ。トップはなめらかに後ろへ流し、ベースは肩で外ハネに。陰影が浮きすぎず、自然な明暗差で艶を見せられるスタイルです。コントラストは穏やかでも、動きと透明感が加わることで冬服との相性も◎ 落ち着きとこなれ感を両立しています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kaihatsu_tomoya様、@ryokonishi_ways様、@ofuke_akifumicasii様、@sakosakosakosako様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里