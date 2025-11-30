横山裕、“家族”3ショットに反響「眼差しが優しすぎる」「父性溢れでてる」 新ドラマで初の父親役
SUPER EIGHTの横山裕が、30日に更新されたテレ東ドラマ9『コーチ』の公式Xに登場。2026年1月から放送スタートする『元科捜研の主婦』に出演する横山が、主演で劇中で妻役の松本まりか、息子役の佐藤大空と新ドラマをアピールした。
【写真】「眼差しが優しすぎる」“家族”3ショットに反響が寄せられた横山裕
『元科捜研の主婦』はテレビ東京と講談社が共同で原作を開発したオリジナルストーリー。かつて“科捜研のエース”と呼ばれた専業主婦・吉岡詩織（松本）。現在は退職し、5歳の息子・亮介を育てながら家事と育児に奮闘中。一方、夫の道彦（横山）は、つい最近、捜査一課に異動したばかりの新米刑事。推理力はいま一歩で少し頼りないものの、時折“核心を突くようなカン”を発揮。さらに、好奇心旺盛な息子・亮介（佐藤）も子どもならではの純粋な視点で捜査に協力…（!?）。詩織の科学的推理を中心に、道彦と亮介がそれぞれの視点と力を持ち寄って挑む“一家総動員”の本格的なミステリー、そして現代の夫婦や家族の在り方も描くホームドラマとのハイブリッドドラマとなる。
公式Xでは3人によるコメント動画を公開。それぞれの役どころやストーリーを紹介。松本から「私たち夫婦のかわいい一人息子・亮介も大活躍するんだよね」と振られた佐藤が「はい！僕もお母さんとお父さんと一緒に頑張ります！」と元気よくあいさつすると、横山も松本もにっこり。横山は「頑張ってください」とエールを贈り、佐藤が話すたびに、横山はやさしそうな笑みを浮かべていた。
今作が初の父親役となる横山に対して、ネットでは「横山さんの優しい笑顔 父性溢れでてる」「動画の横山さんが本当に息子を可愛いと思ってる笑顔で…息子を溺愛するパパすぎて…」「もうすでにたすくくんにメロメロの様子の横山さん非常に良い」「横山くんの眼差しが優しすぎるめろすぎどうしようひーーーー」「パパじゃん！」「横山裕ってホンマは何人かおる？ってレベルでずっとドラマやってない？」といったコメントが寄せられた。
