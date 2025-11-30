なにわ男子、映画『ロマンティック・キラー』ミラクルテーマソング「Never Romantic」リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

なにわ男子の新曲「Never Romantic」がDigital Singleとして2025年12月8日にリリースされることが発表された。

■恋する季節になにわ男子が届ける、カンスト級ぞっこんラブ・パーティーチューン！

「Never Romantic」は、12月12日から劇場公開される、高橋恭平クアトロ主演・藤原丈一郎出演の映画『ロマンティック・キラー』ミラクルテーマソング。

初めてのときめきと弾けるドキドキ！解けない魔法にかかったような恋の衝動！

無敵の“Never Romantic Lady”に振り回されながら夢中で恋に落ちてゆく気持ちをカオスに描いた、底抜けにハッピーな一曲。

この冬、恋がしたくなる！なにわ男子が歌う、ラブ・パーティーチューンに期待したい。

そして12月1日0：00より、iTunes Storeにてプレオーダーがスタート。さらにリリース日の12月8日には、大西流星＆高橋恭平＆藤原丈一郎によるインスタライブ、21時からなにわ男子公式YouTubeチャンネルにて「Never Romantic」MVのプレミア公開が決定。7人が送る、胸キュンあり、笑いあり、バトルあり(？)のはちゃめちゃMVを楽しみに待ちたい。

■リリース情報

2025.12.08 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Never Romantic」

■関連リンク

なにわ男子 OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/56

https://www.storm-labels.co.jp/s/js/artist/J0011

映画『ロマンティック・キラー』作品サイト

https://romakira-movie.toho.co.jp/

■【画像】「Never Romantic」ジャケット写真

■【動画】『ロマンティック・キラー』トリプルテーマソング入り予告