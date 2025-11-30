オートバイ「メグロ」ブランドの「聖地」として知られる栃木県那須烏山市で、オートバイ愛好家らのファン集会「メグロ・キャノンボール那須烏山」が開かれ、にぎわいを見せた。

メグロは大正時代創業の「目黒製作所」の名車で、同社工場は太平洋戦争末期の１９４４年に烏山町（現・那須烏山市）に一時疎開。川崎航空機工業（現・川崎重工業）への吸収合併を経て４年前に子会社のカワサキモータースから復刻モデルが発売された。これを機に市観光協会と地元商工会の主催で「聖地」のファン集会が毎年開かれている。

１１月２日に行われた集会では、同市金井の山あげ会館前に全国からメグロ約１８０台を含むオートバイ約４６０台が集結した。同館から市内パレードを行い、沿道の人々が手を振って見送った。このほか、市内の技術者やカワサキモータースを中心に３年がかりで復元を進めていた１９４９年製「メグロＺ型」の完成お披露目も行われた。

メグロで参加した埼玉県越谷市の会社役員男性（６０）は「数少ないメグロ愛好者らが交流できるイベントは貴重でありがたい」と話した。集会を運営した山田佳之さん（５５）は「市民と参加者をつなぐ目玉イベントで、今後も市を盛り上げたい」と話した。