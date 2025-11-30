「タイプロ」出身・西山智樹＆前田大輔の新グループ候補者5人決定 韓国デビュー経験者・日プ・HYBEオーディション出身も【プロフィール／TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦】
【モデルプレス＝2025/11/30】西山智樹と前田大輔が約半年間にわたって新メンバーを探すドキュメンタリー「TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦」の第1回が11月30日、日本テレビ系「シューイチ」（毎週土曜あさ5時55分〜／毎週日曜7時30分〜）にて放送され、候補者5人が登場。本記事では、プロフィールをまとめる。
【写真】中山秀征の次男と同級生 新オーデ参加の22歳イケメン
2025年、大きな話題となったtimelesz（タイムレス）追加メンバーを募集する「timelesz project‐AUDITION‐」に挑むも、5次審査で惜しくも敗れ去った西山と前田。本プロジェクトは“これが最後”という決意で、新たなグループ「TAGRIGHT」（読み：タグライト）の結成を目指すものだ。
従来のオーディション形式によるメンバー選抜を行わず、西山と前田が様々な音楽の現場やSNSを通じて煌めく才能の持ち主を探し、自ら連絡を取って足を運び、新メンバー候補者を招集。シオン、セイマ、カイリ、ジェイ、ダイゴの5人の候補者が決定した。グループの人数は5人を予定しており、候補者から2人が脱落する。次回の放送からは合宿が始まる。（modelpress編集部）
2003年2月24日生まれ、大阪府出身。趣味・特技はサウナ、ランニング、猫。2021年に韓国アイドルグループ・TFN（ティーエフエヌ）のメンバーとしてデビューするも、2024年2月に解散した。その後、グローバルボーイズグループオーディション「UNIVERSE LEAGUE」に参加したが、最終リーグで脱落していた。
2005年2月28日生まれ、アメリカ・サウスカロライナ州出身。趣味・特技はテニス、サウナ、筋トレ。プロテニスプレイヤーを志していたが挫折し、インフルエンサーとして活動していた。
2003月10月15日生まれ、千葉県出身。趣味・特技は犬と遊ぶこと、ピアノ、水泳、ライフセービング。2025年には、HYBEが手掛ける新世代J-POPボーイズグループプロジェクト「応援-HIGH 〜夢のスタートライン〜」に参加したが、第2区間で脱落していた。また、「シューイチ」MCを務める中山秀征の次男と同級生だったことも明らかになり「お弁当半分もらってました」と話していた。
2003年12月25日生まれ、岐阜県出身。趣味・特技はサウナ、野球。「timelesz project」にも参加していたが、2次審査で脱落していた。
2002年1月21日生まれ、東京都出身。趣味・特技は散歩、オムライス。グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）を輩出した「PRODUCE 101 JAPAN SEASON 2」に参加し、最終順位13位に。その後、2020年4月に韓国アイドルグループ・TO1（ティーオーワン）としてデビューしたが、2023年をもって解散した。
