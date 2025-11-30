250円もお得だとッ？！【マクドナルド】パケもめちゃ可愛い♡「コラボフード」をチェック

【マクドナルド】の大人気サイドメニュー「チキンマックナゲット®」がお得に買えるキャンペーンがスタート！ 今回は「すみっコぐらし」とのコラボパッケージも話題になりそうです。ホリデー感のある限定ソースもすみっコぐらし仕様に！？ 11/19（水）より始まった「トクニナルド」キャンペーンについてご紹介します。

可愛いパッケージに注目！ チキンマックナゲット®が250円引き

11/29（水）から12/31（水）までの6週間限定で始まった「トクニナルド」キャンペーンでお得に食べられるのは「チキンマックナゲット®15ピース」です。通常価格\740（税込）～のところ、250円引きの\490（税込）で販売されています（一部店舗やデリバリーを除く）。パッケージは、10/31に映画が公開された「すみっコぐらし」とのコラボデザイン。サイドにもすみっコぐらしのキャラクターたちがたくさん描かれていて、見ているだけで気分が上がりそう。クリスマスパーティーにもぴったりです。

限定ソースもすみっコぐらしパッケージ

トクニナルドキャンペーンに合わせて限定のソースも登場。「ガーリックバターステーキソース」と「チーズフォンデュ風ソース」です。なんとこちらのソースもすみっコぐらしパッケージ。さりげなくデザインされたキャラクターがキュートです。「チキンマックナゲット®15ピース」には、ソースが3個ついてきます。ソースは単品\40（税込）～でも購入できるので、15ピース以外でもすみっコぐらしパッケージのソースをGET可能。ポテトにつけるのもおすすめです。

