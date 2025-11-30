¹©Æ£ÀÅ¹á¡¢°¦¼Ö¤Î¤³¤À¤ï¤êÆâÁõ¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡¡Ì¼¡¦Koki,¤¬¡È¤ª½Ð¤«¤±¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎKoki,¤¬29Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Êì¡¦¹©Æ£ÀÅ¹á¤È¼Ö¤Ç¤ª½Ð¤«¤±¤¹¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥ª¡¼¥ë»ç¡ª¡¡¹©Æ£ÀÅ¹á¤Î°¦¼Ö¡¢¥ª¥·¥ã¥ì¤ÊÆâÁõ¤Ë¤âÃíÌÜ
¡¡Koki,¤¬¡Ö¤ª½Ð¤«¤± with mum¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¼ÖÆâ¤Ç¼«»£¤ê¤·¤¿¹©Æ£¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¼ÖÆâ¤ËÊÂ¤ó¤ÇºÂ¤ê¡¢ËË¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤ë¤ªÂ·¤¤¥Ý¡¼¥º¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿2ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢ÆâÁõ¿§¤¬¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Î¼ÖÆâ¤ÇÁ´¿È¹õ¥³¡¼¥Ç¤Î2¿Í¤¬¾Ð´é¤ÇÊÂ¤ÖÍÍ»Ò¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Koki,
2003Ç¯2·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È¹©Æ£ÀÅ¹á¤Î¼¡½÷¡£»Ð¤Ï¥Õ¥ë¡¼¥ÈÁÕ¼Ô¤ÎCocomi¡£2018Ç¯¤Ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ºî¶Ê²È¤·¤Æ¡¢Êì¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¤ä»°±ºÂçÃÎ¤Ë³Ú¶Ê¤òÄó¶¡¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Æ2022Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Øµí¼óÂ¼¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¤Û¤«¡¢2025Ç¯¤Ï¡Ø½÷¿À¹ßÎ×¡Ù2Éôºî¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖKoki,¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@koki¡Ë
