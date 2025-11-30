次期艦艇は建造速度を重視…大丈夫？

アメリカ海軍は2025年11月25日、コンステレーション級ミサイルフリゲートの建造計画を中止すると発表しました。

【画像】ええ…ほぼ原形ない！ これがコンステレーション級のベース艦です

この決定により、すでに建造中の「コンステレーション」と「コングレス」は建造を続行しますが、その後に予定されていた4隻の建造は中止されることになります。

ジョン・フィーラン海軍長官は今回の中止理由について、「より迅速に建造できる新しい艦艇クラスに注力する方針へ転換するため」と説明しています。

同級は当初、フリーダム級およびインディペンデンス級沿海域戦闘艦の構造上のトラブルや運用コストの増大を受けて代替え案として計画されたフリゲートで、イタリア海軍が運用するカルロ・ベルガミーニ級をベースとしています。

既存艦を基にすることで開発期間の短縮とトラブル抑制を図りましたが、アメリカ海軍独自の厳しい性能・生存性要求への適合に伴う各種装備の追加や、新型コロナウイルス感染症による産業界の混乱も重なり、設計作業は大きく難航しました。

結果として、カルロ・ベルガミーニ級をベースとしているものの、あれこれと機能をつけがちな昨今のアメリカ海軍の方針も影響し、外観・武装・内部システムの多くは大幅に変更されています。さらに、基本設計完了前にフリゲートの建造を開始するという失策もあり、1番艦の引き渡しは当初の2026年から2029年へと約3年遅延。建造コストも膨らみ、追加予算が投じられる状況となりました。

コンステレーション級の建造計画にはこれまで約20億ドル（約3100億円）が投入されており、残り6隻分の契約オプションとして計76億ドル（約1兆1840億円）が承認されているとされています。これらの資金が今後どのような計画に転用されるかは現時点で明らかになっていません。

今回の決定は、国防総省全体でスピード重視の調達方針へ移行しつつある流れの一環でもありますが、フィーラン海軍長官は「将来の脅威に対応するため、より迅速に艦隊を拡大する必要があります。この枠組みは、海軍がより速いペースで新しい艦艇クラスを建造し、必要な能力をより多く、より早く提供できる体制を目指すものです」と述べています。しかし、具体的にどの艦種へ移行するのかについては、現時点では明言されていません。