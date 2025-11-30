◆第４５回ジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル）

いよいよジャパンＣです！ 世界ランク１位のカランダガンが参戦するとあって、見逃せない好メンバーがそろいました。

本命は前走の天皇賞・秋を制したマスカレードボールです。古馬に交じりスローペースのなか、中団から抜け出す強い競馬でした。１週前には美浦・Ｗコースを長めから７ハロン９６秒９―１１秒３をマークし、張りのある馬体で上積みを感じました。

中３週で精神面、スタンド前からのスタートなど課題はありますが、斤量も有利ですし、得意の東京コースで強烈な末脚を発揮してくれることを期待します。

対抗には中間の稽古から速い時計を出しているタスティエーラを。最終追いは美浦・Ｗコースでシュトルーヴェを３馬身追走し、６ハロン８１秒４―１１秒４の馬なりで先着と上積み十分の好気配。前走以上の出来で評価を上げました。

▲にはやはりカランダガンでしょう。前走の英チャンピオンＳではあのオンブズマンやドラクロワを退け、ＧＩ３連勝中です。日本の馬場にフィットすれば、どんなペースでも繰り出せる末脚に注目です。（フリーアナウンサー）

【田中歩アナの印】

◎（１５）マスカレードボール

○（１８）タスティエーラ

▲（８）カランダガン

★（１６）シンエンペラー

△（１４）ダノンデサイル

△（２）クロワデュノール

△（１）ジャスティンパレス

◆田中 歩（たなか・あゆみ）茨城県出身。客室乗務員を経てフリーアナウンサー転身。現在、グリーンチャンネル「海外競馬中継」など各メディアで活躍中。美浦の田中剛調教師は実父。