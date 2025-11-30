◆第４５回ジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル）

ジャパンＣには、欧州最強馬のカランダガンをはじめ、クロワデュノール、ダノンデサイル、タスティエーラなど日本ダービーら１８頭が出走する。同レースへ向けた最終追い切り後の陣営コメントは以下の通り。評価は本紙記者によるもので、グレードＧが最高で以下Ａ、Ｂ、Ｃの順。

（１）Ａジャスティンパレス 杉山晴調教師「リラックスして伸び伸び走れた。バランスもしっかりしていたし、いい走りでした」

（２）Ａクロワデュノール 斉藤崇師「しっかりバランスを取ったなかで、前進気勢を持って間に入っていました。そこの反応もすごく速かった」

（３）Ａコスモキュランダ 加藤士調教師「前走後は在厩で上手くやれています。今日の動きも良かったと思います」

（４）Ｂディープモンスター 池江調教師「状態がいいときは引っかかり気味になるけど、そういう意味で、今回は状態はいいのでは」

（５）Ｇサンライズアース 石坂調教師「しっかりと動かしてもらった。追い出してからの反応も良かったように思うし、上積みは大きい」

（６）Ｂホウオウビスケッツ 奥村武調教師「自分からハミを取って、いい雰囲気でした。天皇賞・秋の状態を維持できている」

（７）Ｃダノンベルーガ 堀調教師「メンタル面にアプローチしてきたがピリッとして前向きさが出てきた」

（８）Ａカランダガン グラファール調教師「これ以上なく満足」

（９）Ｂセイウンハーデス 橋口調教師「指示通り。間隔もないですし、十分に仕上がっています」

（１０）Ｂシュトルーヴェ 堀調教師「良かった前走と遜色ない印象を受けた」

（１１）Ｂアドマイヤテラ 友道調教師「太め感がなく、動きも良かった」

（１２）Ａヨーホーレイク 友道調教師「最後だけしっかり。いい感じでＧ１を迎えられる」

（１３）Ｂブレイディヴェーグ 宮田調教師「すごくいいバランスで、程良い前進気勢のなかでしっかり走れた。予定通りで満足している」

（１４）Ａダノンデサイル 安田調教師「程よく抱えられた状態の追い切りができました。普段の歩き方を含めて、競馬モードに入っています」

（１５）Ａマスカレードボール 手塚久調教師「ラスト１ハロンは相手に合わせたのでそれほど速くないが動きは良かった」

（１６）Ａシンエンペラー 吉田一助手「悪くはないけど、良くなるのにもう少し時間がほしい。良化途上」

（１７）Ｂドゥレッツァ 尾関調教師「型通りに使って良くなっているのは感じる」

（１８）Ａタスティエーラ 河原助手「反応も良く、自分からハミを取って状態は良化。感触はいいです」