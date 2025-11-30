◆小江戸川越ハーフマラソン（３０日、埼玉・川越水上公園発着〜川越市内巡回コース＝２１・０９７５キロ＝報知新聞社後援）

第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日、東京〜箱根間往復＝１０区間２１７・１キロ）に出場する国学院大、東洋大、大東大などがメンバー選考や練習の一環など、選手それぞれの目的を持って出場した。

練習拠点が地元の川越市の東洋大の薄根大河（３年）が１時間２分３１秒で優勝した。同じく東洋大の内堀勇（２年）が１時間２分４６秒で２位。悲願の箱根駅伝初優勝を狙う国学院大の岡村享一（２年）が１時間２分５２秒で３位だった。

今年１月の箱根駅伝で薄根は１０区を走り、激烈なシード権（１０位以内）争いを経験した。８〜１１位争いで４校中１校だけが予選会行きというシビアな戦いで９位と踏ん張り、２０年連続シード権死守の立役者となった。「きょうは狙い通りのレースができました。今回の箱根駅伝も１０区を走りたいです。前回の経験を生かして、どんな場面でも勝負できると思います」と、着順を決めるアンカーに向けて、充実感あふれる表情で話した。

今季、東洋大は全日本大学駅伝の関東選考会で敗退。シーズン序盤は苦しんだが、箱根駅伝に向けてチーム状況は上がりつつある。この日、２位と好走した内堀勇（２年）は「下りの走りが得意なので６区を走りたいと思っています。６区を任されたら、今西駿介さんの東洋大記録（５７分３４秒）を狙いたいです」と大会歴代３位の好記録に向けて意欲を示した。前向きに話した。

酒井俊幸監督（４９）は「昨年よりもチームは底上げができています」と明言する。薄根は「チーム目標は５位以内です」と力強く話す。継続中としては最長の２１年連続シード権（１０位以内）、さらに上位を狙う。

エース格の松井海斗（２年）、宮崎優（２年）らは練習の一環でペース走。１時間１２分でゴールした松井は「ジョギングのような感じで、調子よく走れました」と冷静に話した。２１・０９７５キロを走り終えた東洋大の選手は着替えて給水を取った後、約５キロ離れた選手寮まで走って帰った。箱根への道を着実に走っている。